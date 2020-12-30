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Кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко совершил кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил,
В соответствии с указом Главы государства от 29 декабря генерал-майор Сергей Трус освобожден от должности начальника Главного штаба – первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
На его место назначен генерал-майор Андрей Гурцевич, который соответственно освобожден от должности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. На эту позицию Глава государства назначил полковника Дмитрия Михолапа.
Фото: sb.by
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Кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил
Александр Лукашенко совершил кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных...
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