Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко совершил кадровые перестановки в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с указом Главы государства от 29 декабря генерал-майор Сергей Трус освобожден от должности начальника Главного штаба – первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

На его место назначен генерал-майор Андрей Гурцевич, который соответственно освобожден от должности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. На эту позицию Глава государства назначил полковника Дмитрия Михолапа.

Фото: sb.by

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