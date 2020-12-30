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Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства

30.12.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства

«За духовное возрождение». Вручение премии под таким названием уже стало доброй традицией в период Нового года и Рождества. Сегодня стали известны имена лауреатов, которых в начале будущего года отметят достойной наградой. Соответствующий указ подписал Президент.


Пятью премиями отмечены коллективы, которые своим талантом и трудом содействовали сохранению и приумножению национального культурного достояния. Это совместная авторская группа, состоящая из художников, деятелей культуры и представителей Православной церкви за восстановление Туровского креста XII-XIII веков. Высокой награды удостоен авторский коллектив архитекторов и литераторов за создание мемориального комплекса «Ола» в Светлогорском районе. Ещё одна премия «За духовное возрождение» отправится в Солигорский район, в детский дом семейного типа, для родителей-воспитателей Татьяны и Андрея Баритолей. За труд и гуманизм отмечен коллектив минской детской инфекционной больницы. И ещё одним лауреатом премии стал священник Свято-Троицкой церкви в Несвижском районе протоиерей Олег Абрамович. 

Кроме этого, специальными премиями отмечены деятели культуры и искусства. В числе 10 лауреатов – коллектив мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», сотрудники Института пограничной службы, авторский коллектив Института истории Национальной академии наук, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра, народный артист Беларуси Александр Анисимов, а также – и что нам особенно приятно – председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков. За создание авторских телепередач о людях, событиях и достижениях суверенной Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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«За духовное возрождение». Вручение премии под таким названием уже стало доброй традицией в период Нового года и Рождества. Сегодня стали известны имена...
 
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