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В Минске женщина на Lexus собрала «паровоз» из пяти автомобилей

30.12.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске вечером 29 декабря Leхus врезался в остановившиеся перед светофором автомобили. Об этом сообщили в столичной ГАИ.


Предварительно установлено, что 48-летняя водитель Lexus ехала по улице Захарова со стороны улицы Первомайской в направлении площади Победы. В результате неправильно выбранной безопасной дистанции она врезалась в Chrysler, который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара последний наехал на стоящий впереди Mercedes, после чего по цепочке столкнулись еще два Volkswagen.

В результате ДТП пять автомобилей получили механические повреждения. Водителя Lexus доставили в больницу для осмотра. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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Водителя Lexus доставили в больницу для осмотра.
 
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