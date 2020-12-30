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В Минске женщина на Lexus собрала «паровоз» из пяти автомобилей
Источник материала: Tut.by
В Минске вечером 29 декабря Leхus врезался в остановившиеся перед светофором автомобили. Об этом
Предварительно установлено, что 48-летняя водитель Lexus ехала по улице Захарова со стороны улицы Первомайской в направлении площади Победы. В результате неправильно выбранной безопасной дистанции она врезалась в Chrysler, который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара последний наехал на стоящий впереди Mercedes, после чего по цепочке столкнулись еще два Volkswagen.
В результате ДТП пять автомобилей получили механические повреждения. Водителя Lexus доставили в больницу для осмотра. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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Водителя Lexus доставили в больницу для осмотра.
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