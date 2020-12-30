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Под Могилевом Opel в заносе влетел в стоящий на обочине Mercedes. Находившийся около авто водитель погиб

30.12.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка влетела в стоящий на обочине автомобиль и находившегося рядом водителя. Последний от полученных травм умер. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 29 декабря, в 17.20, вблищи деревни Межисетки. Установлено, что 37-летний водитель Opel ехал по трассе Могилев — Бобруйск. На 21-м километре дороги он не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло. Легковушка вылетела на правую по ходу движения обочину, где врезалась в остановившийся Mercedes, возле которого находился 46-летний водитель.


В результате ДТП водитель Mercedes от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Могилев
 
 
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