Под Могилевом Opel в заносе влетел в стоящий на обочине Mercedes. Находившийся около авто водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Легковушка влетела в стоящий на обочине автомобиль и находившегося рядом водителя. Последний от полученных травм умер. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 29 декабря, в 17.20, вблищи деревни Межисетки. Установлено, что 37-летний водитель Opel ехал по трассе Могилев — Бобруйск. На 21-м километре дороги он не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло. Легковушка вылетела на правую по ходу движения обочину, где врезалась в остановившийся Mercedes, возле которого находился 46-летний водитель.





В результате ДТП водитель Mercedes от полученных травм умер на месте происшествия.