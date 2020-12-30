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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погода на Новый год: дождь, туман и гололед Прогноз погоды по стране на 30-31 декабря, 1 января.

30 декабря погодные условия в основном будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга Европы. Днем по западу скажется влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Днем во многих районах ожидаются дожди. Местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -1..+4°С, днем +1..+7°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.31 декабря скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы. Преобладание облачной погоды. Временами пройдут осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1..+6°С, днем +1..+6°С, по Гомельской области воздух прогреется до +8°С.1 января с территории Украины ожидается перемещение очередной системы фронтов. Преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха в течение суток будет составлять от -1°С по северо-западу, до +7°С по юго-востоку страны.