Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналисты «Прессбола» определили лауреатов в номинации «Человек года», но материл опубликовали на TUT.BY С 1992 года журналисты спортивного издания «Прессбол» определяют лауреата в номинации «Человек года».

«Достойны все. И трехкратная медалистка Олимпийских игр, руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности. И одна из лучших баскетболисток Европы, отсидевшая на Окрестина 15 суток. И солнечная Мисс Беларусь, отбывшая там же 42 дня», — считают журналисты газеты.Критерии «Прессбола» остались неизменными, но изменилась конъюнктура. Менее чем за полгода из газеты уволились двое главных редакторов, а очередной главред занял освободившуюся должность вопреки воле коллектива и, более того, против собственного желания.Этот материал не появится в газете, места для «Человека года» в ней не нашлось. SPORT.TUT.BY решил помочь коллегам, и выбор значительной части авторов «Прессбола» все же станет достоянием общественности. Материал журналистов издания, а также их альтернативную версию первой полосы последнего, сотого, в этом году номера, опубликован на портале TUT.BY.