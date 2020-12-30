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Журналисты «Прессбола» определили лауреатов в номинации «Человек года», но материл опубликовали на TUT.BY

30.12.2020 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

С 1992 года журналисты спортивного издания «Прессбол» определяют лауреата в номинации «Человек года». В 2020-м титул поделили трое. Александра Герасименя, Елена Левченко и Ольга Хижинкова — нелегко было выбрать из этих отважных девушек лучшую.

«Достойны все. И трехкратная медалистка Олимпийских игр, руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности. И одна из лучших баскетболисток Европы, отсидевшая на Окрестина 15 суток. И солнечная Мисс Беларусь, отбывшая там же 42 дня», — считают журналисты газеты.

Журналисты «Прессбола» определили лауреатов в номинации «Человек года», но материл опубликовали на TUT.BY


Критерии «Прессбола» остались неизменными, но изменилась конъюнктура. Менее чем за полгода из газеты уволились двое главных редакторов, а очередной главред занял освободившуюся должность вопреки воле коллектива и, более того, против собственного желания.

Этот материал не появится в газете, места для «Человека года» в ней не нашлось. SPORT.TUT.BY решил помочь коллегам, и выбор значительной части авторов «Прессбола» все же станет достоянием общественности. Материал журналистов издания, а также их альтернативную версию первой полосы последнего, сотого, в этом году номера, опубликован на портале TUT.BY.
 
 
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С 1992 года журналисты спортивного издания «Прессбол» определяют лауреата в номинации «Человек года».
 
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