Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россиянка пыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство Разместила в интернете объявление о продаже своей малолетней дочери в рабство «с предоставлением сексуальных услуг».

По версии следствия, россиянка в ноябре 2020 года разместила в интернете объявление о продаже своей малолетней дочери в рабство «с предоставлением сексуальных услуг». За продажу ребенка она требовала один миллион рублей. После этого женщина привезла дочь в Москву для совершения «сделки», проходившей в одной из гостиниц на севере столицы.Сразу же после получения денег и передачи ребенка покупателю следователи и сотрудники полиции задержали россиянку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». С фигуранткой проводятся следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.В октябре в Москве 25-летняя женщина попыталась продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. По версии следствия, россиянка разместила объявление о продаже ребенка в интернете. Цену она назвала в ходе переписки с оперативниками. Они договорились о проведении «сделки» в одной из кофеен на востоке Москвы. Женщина взяла у подставной покупательницы 300 тысяч и написала расписку, после чего была задержана. На допросе она полностью признала свою вину.