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Россиянка пыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство

30.12.2020 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россиянка пыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство
Фото: pixabay.com
Жительница Тюмени пыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство за один миллион российских рублей, с этой целью она привезла ребенка в Москву. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, россиянка в ноябре 2020 года разместила в интернете объявление о продаже своей малолетней дочери в рабство «с предоставлением сексуальных услуг». За продажу ребенка она требовала один миллион рублей. После этого женщина привезла дочь в Москву для совершения «сделки», проходившей в одной из гостиниц на севере столицы.

Сразу же после получения денег и передачи ребенка покупателю следователи и сотрудники полиции задержали россиянку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». С фигуранткой проводятся следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В октябре в Москве 25-летняя женщина попыталась продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. По версии следствия, россиянка разместила объявление о продаже ребенка в интернете. Цену она назвала в ходе переписки с оперативниками. Они договорились о проведении «сделки» в одной из кофеен на востоке Москвы. Женщина взяла у подставной покупательницы 300 тысяч и написала расписку, после чего была задержана. На допросе она полностью признала свою вину.
 
 
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Разместила в интернете объявление о продаже своей малолетней дочери в рабство «с предоставлением сексуальных услуг».
 
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