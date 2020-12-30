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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центре Москвы обокрали квартиру топ-менеджера «Газпромбанка» С заявлением в полицию обратилась 34-летняя директор управления рынков и капиталов банка.

С заявлением в полицию обратилась 34-летняя директор управления рынков и капиталов банка. По словам топ-менеджера, из ее сейфа пропали украшения на 15 миллионов рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что, кроме того, у женщины украли три собольи шубы, золотые украшения с бриллиантами и изумрудами и дорогостоящие часы.Отмечается, что воры могли войти в дом со своими ключами — двери в квартиру и сейф не взломаны, на окнах квартиры также нет повреждений. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По данным телеканала, дубликаты ключей потерпевшая передавала своим соседям, друзьям и сожителю.Ранее сообщалось, что в Подмосковье злоумышленники украли обувь и елки к Новому году на миллионы рублей. Воры вынесли со склада более 150 коробок с обувью и свыше 500 — с искусственными елками, после чего вывезли их на грузовом автомобиле. Ущерб оценили в сумму свыше четырех миллионов рублей.