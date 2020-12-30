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В центре Москвы обокрали квартиру топ-менеджера «Газпромбанка»

30.12.2020 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В центре Москвы обокрали квартиру топ-менеджера «Газпромбанка»
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
В центре Москвы из квартиры топ-менеджера «Газпромбанка» воры вынесли ценности на 33 миллиона российских рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в полицию обратилась 34-летняя директор управления рынков и капиталов банка. По словам топ-менеджера, из ее сейфа пропали украшения на 15 миллионов рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что, кроме того, у женщины украли три собольи шубы, золотые украшения с бриллиантами и изумрудами и дорогостоящие часы.

Отмечается, что воры могли войти в дом со своими ключами — двери в квартиру и сейф не взломаны, на окнах квартиры также нет повреждений. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По данным телеканала, дубликаты ключей потерпевшая передавала своим соседям, друзьям и сожителю.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье злоумышленники украли обувь и елки к Новому году на миллионы рублей. Воры вынесли со склада более 150 коробок с обувью и свыше 500 — с искусственными елками, после чего вывезли их на грузовом автомобиле. Ущерб оценили в сумму свыше четырех миллионов рублей.
 
 
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С заявлением в полицию обратилась 34-летняя директор управления рынков и капиталов банка.
 
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