Источник материала: UDF

Фото: @navalny

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК возбудил уголовное дело в отношении Навального Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального.

По версии СК РФ, оппозиционер собрал более 588 миллионов рублей для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций. Речь идет о «Фонде борьбы с коррупцией», «Фонде поддержки средств массовой информации "Пятое время года"», «Фонде организации и координации защиты прав граждан», «Фонде правового обеспечения граждан» и «Фонде защиты прав граждан "ШТАБ"». Из этих средств он израсходовал 356 миллионов на личные цели, полагает следствие. По данным правоохранителей, оппозиционер приобрел личное имущество, материальные ценности и оплатил расходы, в том числе отдых за границей.Адвокат Виолетта Волкова в июне 2018 года обращала внимание на то, что между официальными декларациями фонда «Пятое время года», использовавшимися Навальным для финансирования своего политического штаба, и публичным отчетом для сторонников оппозиционера имеется несоответствие. Согласно ему, судьба почти 50 миллионов рублей из числа средств, собранных в поддержку Навального перед выборами президента России, осталась неизвестной. Волкова также отмечала, что указанный фонд был ликвидирован в январе 2018-го за нарушения законодательства.Кроме того, в мошенничестве с пожертвованиями Навального и его соратников неоднократно обвинял юрист Илья Ремесло, нашедший, в частности, несоответствия в отчетах для сторонников оппозиционера и данных блокчейна о полученных суммах. По подсчетам юриста, на один из биткоин-кошельков, указанных на сайте Навального, поступило более 650 биткоинов (17,2 миллиона долларов по текущему курсу).