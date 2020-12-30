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НАУ пригрозило внести в санкционные списки всех участников Всебелорусского народного собрания

30.12.2020 06:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Национальное антикризисное управление намерено инициировать внесение в санкционные списки всех участников Всебелорусского народного собрания, так как участие в нем марионеток является прямой поддержкой репрессивного режима.

Как заявили в НАУ, собрание позиционируется как «высшая форма демократии» и важнейший орган прямого народовластия и диалога с народом. Но это не имеет никакого отношения к реальности, поскольку в августе 2020-го, когда произошел силовой захват власти, народ был лишен права голоса, поражен в правах, подвержен репрессиям и террору.

«Это факт и реальность, в которой мы живем по сей день. Так о каком народовластии и диалоге можно говорить в таких условиях?», - отмечают в НАУ.

По мнению Национального антикризисного управления, кроме собственной отставки, любые инициативы нелегитимной власти нелегитимны, в том числе и это собрание.

«Что еще важнее, нелегитимно и большинство его будущих участников. Это либо прямые назначенцы нелегитимного президента, либо такие же «избранники народа», как и он сам. «Народа», чью «власть» должно продемонстрировать ВНС, среди них нет и не будет. Так о каком же диалоге мы говорим, если власть намерена провести его сама с собой?», - говорится в обращении НАУ.

По его мнение, собрание является ничем иным, как «высшей формой обмана народа и глумления над демократией» и «очередной политической манипуляцией с целью придать власти Лукашенко легитимность в глазах белорусов и международного сообщества».

«В условиях, когда необходимость диалога с народом все настойчивее звучит даже со стороны восточного соседа, власть нагло пытается подменить его уже привычной для себя и не раз обкатанной бутафорией», - отмечают в НАУ.

Ведомство Павла Латушко называет Всебелорусское народное собрание «кукольным вертепом и шапито имени Лукашенко, для которого власть в очередной раз намерена сама отобрать и марионеток, и публику. И поставить в нем цинично срежиссированную пародию на «народное вече», до последнего скрывая ее программу – чтобы ничто не нарушило планов нелегитимной власти на политический бенефис».

Именно по этой причине собрание по своей сути является «антинародным и незаконным», а «участие в нем марионеточных делегатов – идеологической поддержкой репрессий и режима Лукашенко, пособничеством в захвате и удержании власти».

«Мы будем инициировать внесение участников «сходки» в санкционные списки, а также в базу Единой книги регистрации преступлений – как людей, грубо нарушающих конституцию, права и свободы граждан Беларуси. Каждый должен отвечать за свое соучастие в легитимизации преступлений режима», - предупреждает НАУ.

 
 
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Национальное антикризисное управление намерено инициировать внесение в санкционные списки всех участников Всебелорусского народного собрания, так как участие в...
 
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