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За два дня до Нового года в Беларуси будет до +7°C
Источник материала: Навiны
Сегодня днем погоду на территории страны в основном будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга Европы (по западу республики скажется влияние атмосферного фронта).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди.
Местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный, юго-восточный умеренный. Погода в регионах:
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Сегодня днем погоду на территории страны в основном будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга Европы (по западу республики скажется...
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