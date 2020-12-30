ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За два дня до Нового года в Беларуси будет до +7°C

30.12.2020 07:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня днем погоду на территории страны в основном будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга Европы (по западу республики скажется влияние атмосферного фронта).

За два дня до Нового года в Беларуси будет до +7°C

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди.

Местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Погода в регионах:

  • Брест +5..+7°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель +3..+5°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, ветер 5-10 м/с);
  • Гродно +3..+5°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Минск +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%, слабый туман, ветер 5-10 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня днем погоду на территории страны в основном будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга Европы (по западу республики скажется...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко и девочки. Во Дворце независимости прошел новогодний бал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика