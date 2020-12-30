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Сильное землетрясение в Хорватии погибло минимум семь человек

30.12.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне в центральной Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Несколько городов получили значительные разрушения, погибли по меньшей мере семь человек.

Сильное землетрясение в Хорватии погибло минимум семь человек

Так, в городе Петриня (население примерно 20 тыс. человек), расположенном примерно в трех километрах от эпицентра, погибла 12-летняя девочка.

Мэр близлежащей Глины сообщил, что там погибли пятеро местных жителей. Еще один погибший был обнаружен под руинами церкви в Жажине.

Власти считают, что Петрина больше непригодна для жизни, пишет Би-би-си.

По оценке геологической службы США, это самое сильное землетрясение, произошедшее в Хорватии с момента появления современных методов измерения сейсмических толчков. Схожее по силе землетрясение произошло в 1880-м году неподалеку от Загреба.

 
 
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Накануне в центральной Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Несколько городов получили значительные разрушения, погибли по меньшей мере семь...
 
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