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«Режим таракана очень слаб, давайте дожмем эту хунту»

30.12.2020 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Режим таракана очень слаб, давайте дожмем эту хунту»

  • 30.12.2020, 8:13
«Режим таракана очень слаб, давайте дожмем эту хунту»

Белорусов не остановить!

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо своего читателя:

— С приходом зимы в некоторых телеграм-сообществах, и не только, начала появляться такая риторика: «Зимой протестов не будет, но мы дворовые встречи поддерживаем, пока зимуем, а вот весной уже покажем кузькину мать». А потом уже было прямо заявлено: «уходим на каникулы». И как-то уже не слишком активно тема маршей теперь обсуждается.

Ребята, так не бывает! Какие еще каникулы? Я не понимаю, что это вообще значит. Кто уходит с поля боя, потому что «как-то холодно сегодня, дождь идет. Пойду, подожду весны, потом довоюю»?

За эти месяцы, когда «холодно и неудобно», мы просто потеряем все, чего добились за это лето.

А как же тысяча арестованных по политическим статьям, и столько же, находящихся под угрозой ареста? Они продолжат гнить в тюрьме без вины, только потому, что холодно на улице? За эти месяцы они все могут оказаться на зоне. А могут и на свободе, только если мы не отступим! Мы должны быть одним за всех, и все за одного! И не только в качестве кричалки на марше, а на самом деле. Да, это трудно, но мы им обязаны. Мы обязаны всем этим людям, которые пожертвовали ради будущего своей свободой.

Я горжусь всеми белорусами, которым не нужно приглашение, чтобы выйти, которым не важно, какая погода на улице, которые не ждут, что им скажут делать, и куда им бежать. Режим таракана сейчас очень слаб, благодаря нашей борьбе, и нам нельзя остановиться на этом! Мы должны дожать эту хунту, и начать наконец строить свободную, демократическую страну!

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