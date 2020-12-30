Не чудо. Посмотрели главный фем-блокбастер года — «Чудо-женщина: 1984» (видео)

Источник материала: Onliner В этом году многие белорусские мужчины в разной степени стали феминистами. Пока многие из нас играли в шашки из хлебных мякишей, женщины в который раз взвалили на себя нелегкое бремя — прямо как героиня Галь Гадот в главном фем-блокбастере уходящего года, в одиночку бросающаяся спасать мир во имя добра. Увы, но Диане Принс до отваги и бесстрашия наших женщин оказалось очень далеко.

«Правда всегда сильнее»

Сюжетно нынешняя «Чудо-женщина» — прямое продолжение фильма 2017 года . Главная героиня — по-прежнему «вылепленная из глины» девочка-амазонка со сверхспособностями и лассо правды. На всякий случай вводный эпизод обязательно познакомит и с самой Дианой, и с тем, как она дошла до такой жизни.





После событий первого фильма прошло около 70 лет — на дворе 1984-й. Диана все так же молода, красива и по выходным спасает мир от мелкого и крупного жулья. В перерывах между эпизодами боевой славы работает в музее. Здесь же она однажды встречается с новой сотрудницей — неуверенной в себе Барбарой Минервой. Обе хоть и по-разному, но страдают от одиночества. Между женщинами завязывается дружба.

Одновременно повсюду на телеэкранах мелькает по виду миллионер, а по сути проходимец Максвелл Лорд. Аферист обещает каждому, кто вложится в его сомнительное предприятие, красивую жизнь. На самом деле негодяй строит обычную финансовую пирамиду, пускает пыль в глаза, но сам он нищий, как церковная крыса, неудачник. Компенсировать вялое эго может лишь власть, желательно абсолютная.





И однажды у Лорда появляется шанс. В музее, где работают Диана и Барбара, он замечает древний артефакт, исполняющий любые желания. Осталось совратить кого-нибудь, чтобы добыть каменюку и наконец-то стать первым в мире всемогущим человеком. Пути Дианы и Барбары при этом разойдутся. Первая поймет опасность артефакта и в который раз пафосно заявит, что ни один настоящий герой не рождается во лжи — этот урок она усвоила еще в детстве. Вторая польстится на обещания и останется при Лорде кем-то вроде охранницы-секретарши.

Сюжетно «Чудо-женщина: 1984» — крайне простой фильм. Это не претензия, ведь большинство кинокомиксов именно такие. И смотреть их идут не для сюжетных откровений, а ради понятной истории, обернутой в красивую обертку из спецэффектов. О здравом смысле и говорить нечего: перед нами кино о мохнатых фурри, мужике с нездоровым стремлением к власти и летающих супергероях, живущих тысячи лет. Поэтому все вопросы о практикоприменимости самолета в невидимом пузыре, вмиг преодолевающего 10 тысяч километров, лучше оставить за пределами комнаты с телевизором.





На самом деле у «Чудо-женщины: 1984» были все шансы стать неплохим семейным фильмом под Рождество. Почему-то авторы ленты почти все эти шансы проворонили. Получилось так, как получилось.

Бойтесь своих желаний

Но сначала о том, как все-таки получилось. Как в первом фильме удалось создать атмосферу времен Первой мировой войны, так и на этот раз вышла отменная густая атмосфера 1980-х.

Все эти яркие цвета, игровые автоматы, короткие мужские шорты, роликовые коньки вырвиглазной расцветки, куртки с плечиками, вездесущая аэробика, завивки с начесами… Да вот хотя бы трейлер посмотрите, который во сто крат бодрее самого фильма. И который к тому же здорово настраивает на этакий ностальгический кульбит в 1980-е а-ля «Назад в будущее». Примерно половина фильма соответствует этим ожиданиям и обещаниям.

Не все плохо и с каким-никаким смысловым посылом фильма. Идея «Бойтесь своих желаний» не нова, но и совсем уж заезженной и пресной, особенно в комикс-блокбастерах, ее не назовешь. И «Чудо-женщина: 1984» как может, с пафосом («Правда важнее всего! Отрекись от своих желаний и спаси мир!») и под громкие спецэффекты несет эту идею, за что ей в общем и целом спасибо.

Кстати, масштабных эпизодов, напичканных визуальными эффектами, здесь немного, фактически три: в начале, в середине и в конце ленты. Но поставлены они неплохо. Ничего выдающегося, на зевоту не пробивает, и то хорошо.





Актеры… Здесь нет каких-то хитрым образом прописанных ролей, развития персонажей и тяжелой внутренней трансформации. То есть героического напряжения актерских навыков не требуется. А потому все стандартно и по высоким голливудским стандартам: Галь Гадот красива и благородна в роли Дианы, Кристен Уиг в меру убедительна как в образе неказистой офисной мышки, так и в виде возжелавшей запретного злодейки. Педро Паскаль, он же Максвелл Лорд, хорош в своей неоднозначности ровно настолько, насколько ему позволили сценаристы.

К остальному есть вопросы.

Не чудо

Авторы «Чудо-женщины» с чего-то решили, что могут усидеть сразу на двух, а лучше на трех стульях. После набора красивых эпизодов из эпохи 1980-х они вспомнили, что вообще-то снимают комикс. Значит, пора распрощаться с наивной детской атмосферой — добро пожаловать в мир штампованных кинокомиксов. А еще добавим политического подтекста. И, разумеется, злобно хохочущего антагониста на пороге конца света.

Такой винегрет не оставляет ощущения целостности. Это тем более удивительно, поскольку в распоряжении режиссера было целых два с половиной часа! Здесь не артхаусная тягомотина, не драма с многогранным раскрытием десятка персонажей и даже не криминальные приключения мафиози с несколькими сюжетными линиями. Для блокбастера вроде комиксов Marvel такой продолжительный хронометраж нужен, чтобы рассказать цельную историю с большим количеством «бух» и «бум».





Но не в случае с «Чудо-женщиной», в которую попытались впихнуть и историю с рождественским настроением, и мелодраму, и поучительную притчу, и политический триллер, и еще кучу всего. Волей-неволей пробелы между сценами начинаешь заполнять сам — размышлениями о том, что в качестве мелодрамы эта картина слаба, как триллер — скучна, в виде притчи — прямолинейна и назидательна. Да и от блокбастера остались рожки да ножки.

Я всеми руками за истории о сильных женщинах — хоть биографических, хоть комиксовых. Но если кино слабое, то никакая даже самая актуальная повестка его не спасет. Взять ту же «Чудо-женщину», которая появилась в 2017 году. Это не идеальное, но цельное кино со своей историей, стройной мифологией и приятным визуалом. Продолжение же рассыпается на многочисленных неровностях, на которых склеено.

В кинотеатрах «Чудо-женщина: 1984» появится только в следующем году, а по телевизору благодаря стриминговому сервису HBO Max картину можно посмотреть уже сейчас. Схема спорная, и она вызвала много нареканий. Я тоже думаю, что в кинотеатре такое зрелище зайдет лучше, чем дома. Но все-таки от заезженной и криво сшитой банальщины все равно никуда не денешься.

6 Оценка автора От «Чудо-женщины» не ждали шедевра, однако хотя бы нехитрый рецепт добротной первой части можно было сохранить. Первую половину фильма надеешься на лучшее, но вторая перечеркивает даже то немногое, что было на старте. Потраченного на просмотр времени не слишком жалко, но за Диану слегка обидно.