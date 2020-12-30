Дегустация мандаринок: от 3,5 до 20 рублей за килограмм. Есть китайские!

Источник материала: Onliner За внешним кольцом врагов и всеми внутренними делами мы стали забывать о по-настоящему важных темах. Под Новый год мы достаем их как козыри: икра , селедка , красная рыбка , шпроты . Сегодня — мандарины. Яркими шариками они ворвались в нашу жизнь. Мандарин — это и аромат Нового года, и радость детства, и даже закуска старейшин.

Но сколько их? Слишком много для одного кошелька. В каждом крупном магазине не один вид, а на рынке — просто дюжина. И все скрыты под кожурой, а на ценниках — сплошь «сладкие», «супер» и «без косточек». Чтобы вы тратили свои деньги с пользой и уверенностью, мы купили восемь видов/сортов/стран мандаринов, вскрыли и попробовали. Вот наш отчет.





Испания (Sunflavour) за 3,99 рубля





Да, если мандарины брендированные, то это нужно использовать. Это были единственные в нашей дегустации цитрусовые из магазина. Как же это скучно. Настоящая жизнь — на Комаровке. Цена на этот бренд там такая же, но написано, что это «климинтины» из «Морокко». Рынок, ты супер!





Что это значит? Да ничего, какая разница. Тем более Consorfrut — испанский производитель — сам пишет, что собирает фрукты, выращенные по всему миру.

Из всей упаковки (почти кило) четыре мандаринки идут в мусорку — налог на удобную фасовку.





Тонкая шкурка, отлично чистится. По вкусу — умеренно сладкий, без кислинки, водянистый. Слопали и забыли. Спасибо, что без косточек.









Если верить магазинной упаковке, то регион происхождения мандарина — Валенсия. Сегодня мы с ней еще встретимся.

Марокко за 5,5 рубля

О стране происхождения можно судить по знаменитой наклейке Maroc.





На рынке говорят, что в этом году с марокканскими мандаринами ситуация не очень, «какие-то бледные, желтые вместо обычно ярко оранжевого цвета».

Продавец о вкусе мандарина говорит просто: «Пробуйте». Окей.









Отличный! По сравнению с первым вкус и аромат намного гуще. С таким в Новый год идти приятнее, тем более что и чистится он хорошо, и косточек тоже нет. Если первый можно оценить на 4 из 10, то этот — не меньше чем на 7 баллов.

Абхазия/Турция за 3,5 рубля





Что со страной? Продавец объясняет, что это настоящая Абхазия, но из-за отсутствия каких-то сертификатов вынуждены продавать как Турцию.

Что из этого правда, не знаем. Проблема в том, что абхазско-турецкие мандарины давно похожи, взаимозаменяемы и продаются так, как это приятнее покупателю.

Он кисло-сладкий, шкурка снимается так легко, что кажется, будто они с мандарином развелись задолго до продажи. Из минусов — почти полное отсутствие аромата и водянистость.

Абхазский мандарин остается объектом споров. Многие покупатели тащатся от ностальгии по детству, но все чаще признают: и детство не вернуть, и мандарины уже не те.

А внутренняя сторона шкурки выглядит все так же — как потрескавшаяся земля на дне исчезнувшей лужи.









Марокко за 5,5 рубля

Еще одна попытка распробовать страну по той же цене. Мы купились на другие наклейки. И правда, этот мандарин отличается.





Открываем.





Продолжаем открывать.





И вот вам отличие. А на ценнике написано «без косточек». А тут по три штучки в каждой дольке — хватит на то, чтобы засеять 6 соток на даче.









Еще у него шкурка толще и сочнее. По вкусу — сладость. Просто такая ароматизированная сладенькая вода. Попробуйте сделать сок из мандарина.

Италия за 6,5 рубля

Перелетаем в Италию (в этом году так и путешествуем, спасибо рынку!).

Говорят, что для хорошего итальянского мандарина главное — это плотность. Если он мягкий на ощупь, то лучше обойдите стороной. У нас плотненькие.





Итальянская мандаринка получает приз за лучшее раздевание: как абхазская, только в два раза дороже.





Тоненькая, удобная, без косточек. Сочная, тактильно приятная. Чем-то похожа на маленькую апельсинку. На 6 баллов, уступая Maroc.





На этом заканчиваем с экономом и переходим в сегмент для элитных покупателей, которые ценят фрукты, подобные себе.

Испания (Monna Lisa) за 20 рублей

Лучшее отличие Комаровки давно не в ценах, а в наличии «бутичков», работающих с московской компанией «Фуд Сити». В один из них мы с удовольствием ходим каждый раз: дорого, но любопытно. На фоне одинаковых полок в сетевой торговле тут можно порассуждать, а что было бы, если бы было много мелких производителей, а не «укрупнения, укрупнения, укрупнения»…

Итак, представляем мандарин Monna Lisa из Валенсии. Его производитель жесточайше эксплуатирует тему женской загадочности и легкой заменой одного знака приравнивает свою продукцию к культурным шедеврам. Раньше у них был еще один бренд, посвященный легенде тысячелетней давности, — писался как Lady Go Diva.

Почему 20 рублей? Потому что премиум-класс, возможно, органик, но это не точно. Зависит от убедительности продавца.

— В нем есть и кислинка, и сладость, и аромат. Как с дерева. Будете есть — почувствуете.





Пробуем, пытаясь почувствовать. Честно, получается рублей на 6—7. Наверное, давно не стоял рядом с испанским мандариновым деревом, все забыл. Очень плотные пленки, прямо жуются. А ароматность весьма пониженная.









Не верите — попробуйте, только торопитесь: быстро разбирают (серьезно, не смейтесь, за прилавком стояли ящики по предзаказу на несколько сотен рублей). А еще эти мандарины не хранятся, поэтому через две-три недели им конец.

Испания (Llusar) за 18 рублей

Это уже не экстра, а первый сорт (чуть хуже). Но это лучшая упаковка, которую мы встретили. Не только мы ностальгируем по связи «мандаринки — совок — Абхазия». Тут ребята слоган придумали — «Клементины моего детства». Как в 1926-м…





Упаковка напоминает кондитерскую линейку «Моцарт», да?





Внутри красивый, к каждой дольке подведен провод, отвечающий за созревание. В итоге получилось сочнее, чем у экстра, и слаще. Сладость вообще на пределе: еще чуть — и можно говорить о приторности. В стране происхождения я бы заплатил за него 10 рублей.

Китай за 15 рублей

Вы слышали, что Китай — родина мандаринов, но вряд ли пробовали те фрукты. На рынке можно найти китайский оригинал (звучит как оксюморон, но это правда!).





Почти каждый — на веточке, хотя листья уже не первой свежести, потемнели. Во-первых, с листочками аппетитнее.





Он не очень легко чистится. Но очень сильно пахнет. Цитрусовый-цитрусовый! Все остальные на его фоне — ароматизатор в машине через месяц после использования.









Вкус очень интересный. Сначала показалось, что есть нотка смолистости и елки. Потом распробовали пленку — горчинка в ней, как в грейпфруте. И огромные, толстые дольки. Это самый интересный наш улов. Остальное — разные вариации одного целого.

Еще из необычного — попробуйте мини-мандаринки из Азербайджана. В ноябре они стоили около 15 рублей за килограмм.

Мандарины пребудут с нами до конца зимы. Все еще успеете.