Тест-драйв обновленного BMW G30: бизнес-седан, которым пока еще приятно управлять

Источник материала: Onliner Я люблю управлять автомобилем. Каждый раз, когда я пишу новость про автопилот, что-то внутри меня холодеет, и я не уверен, что хочу дожить до того дня, когда на нашей планете запретят машины с педалями и рулем. При этом я не закоренелый ретроград и всячески поддерживаю развитие новых систем безопасности в легковых автомобилях. Пусть автоматика подстраховывает, но не забирает у меня удовольствие от процесса езды. Найти компромисс между технологичностью и консерватизмом непросто. Современные машины либо совсем «глупенькие» и не дарят ощущения «цифрового века», либо задушены электроникой по самое не хочу и лишены источника «ламповых» эмоций. Нынешнее поколение BMW 5-Series — редкий случай, когда автомобиль способен подарить тебе радость от ощущения пухлой баранки в руках, но не лишен технических излишеств вроде полуавтономной езды. Недавно в Минск приехал рестайлинговый G30. Айда знакомиться!

Что?! BMW G30 уже успел обновиться?

Нынешняя «пятерка» вышла на рынок в 2017 году. Считай, вчера. Но современный автопром требует от производителей не временить с рестайлингами. Конкуренты не спят. Поэтому под занавес трудного 2020 года баварцы начали поставки обновленной 5-Series. Успела новинка доехать и до белорусского импортера. К слову, «макияж» 2021 модельного года уже примерил и 600-сильный М5. Но «заряженный» седан пока до нас не добрался.





Отличия от дорестайла

Ни один редизайн не обходится без доработки оптики. У 5-Series изменился как рисунок передних фар, так и техническое наполнение. Наконец лазерную оптику можно заказать даже для младших моделей, включая наиболее популярную у нас версию 520i. Для клиентов доступны три варианта передних фар: LED, LED с матричной технологией и с лазерно-люминофорным дальним светом. Узнать обновленную G30 легко по рисунку ходовых огней и поворотнику. Раньше указатель поворота «бровью» возвышался над фарой. Теперь он интегрирован в одну из «скоб» ДХО (кстати, вторая «скоба» не гаснет при включении поворотника).





В переднем бампере увеличились воздухозаборники. На фотографиях — машина с М-пакетом (вынь да положь 5600 евро). Слегка раздулась и решетка радиатора, которая к тому же изменила форму и теперь изящным изгибом заходит на капот. После обновления «пятерка» лишилась противотуманных фар и омывателя передней оптики. Объясняется это тем, что LED-блоки стали достаточно мощными и могут «пробивать» световым пучком как туман, так и грязный обтекатель.





Сзади корпусы фонарей остались прежними, а LED-рисунок изменился и стал трехмерным. Задние указатели поворота тоже переехали на этаж ниже. На бампере изменился диффузор. До рестайлинга патрубки выхлопной системы без М-пакета были круглые. Теперь даже в стандартном варианте идут трапециевидные выхлопные трубы.













Среди других мелочей можно отметить расширенный пакет Shadow Line, пересмотренный набор колесных дисков и обновленный список цветов кузова. В тестовом парке — автомобиль с оттенком «Серый Бернина с эффектом янтарного мерцания». Раньше такой окрас не был доступен для 5-Series (зато был на «семерке»).





С технической точки зрения G30 не изменился. Для седана (и универсала) доступны те же двигатели и 8-АКП. Как и прежде, «пятерку» можно заказать в plug-in-исполнении 530e (2-литровый ДВС + электромотор). Появилась новая электробензиновая версия — 545e (3-литровый ДВС + электромотор). Она тоже подзаряжаемая.





Что в салоне?

Главным отличием в салоне стало появление нового экрана приборной панели. Он такой же, как на последних X5 и X6. Диагональ — стандартные для данного элемента 12,3 дюйма. Коснулись изменения и мультимедийного блока. До 2020 года на G30 можно было поставить развлекательную систему с экраном от 8,8 до 10,25 дюйма. Теперь 10,25-дюймовый — стандартный для «пятерки». А за доплату можно заказать 12,3-дюймовый «моник». Именно такой был у тестовой машины.





Архитектура центральной консоли и тоннель под реформы не попали. Правда, изменились материалы отделки (стали доступны новые глянцевые клавиши). Ассистент парковки научился ехать задним ходом в автоматическом режиме 50 метров. Важно отметить, что автоматика отвечает только за рулевое управление. Газовать и тормозить придется водителю. На первый взгляд опция бестолковая, но по факту она очень выручит в тупиковом дворе с парой неудобных поворотов. Заехав туда передом, автомобиль в точности повторит траекторию задним ходом.





Стал удобнее «Комфортный доступ». Если раньше, чтобы отпереть машину, нужно было коснуться дверной ручки, то теперь можно настроить так, чтобы автомобиль открывался, когда вы к нему подходите. Соответственно, закроется машина, когда водитель (с ключом) отойдет на несколько метров. Мелочь, но зимой не нужно снимать перчатку для того, чтобы открыть/закрыть G30.















Среди активных помощников у модели 2021 года имеется система автоматического движения в пробке, адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения на любой скорости, автоматический обгон после включения поворотника (машина научилась возвращаться в свою полосу). Правда, этим уже давно никого не удивишь — почти все премиальные модели других производителей имеют похожий набор «автопилотных» опций. Радует, что ребята из BMW не только подвеску настраивают, но и идут в ногу со временем в плане бортовой электроники и ассистентов.

Прокатимся?

Распахиваю массивную дверь и плюхаюсь на трон, отделанный перфорированной кожей цвета «Коньяк» (оттенок впервые предложен для 5-Series). Вот умеют баварцы делать удобные кресла! Даже без дополнительных настроек спина почувствовала приятное облегание всех изгибов, валиков и выпуклостей опциональных «комфортных» сидений, за которые покупателю придется выложить почти 1900 евро.





Тестовый 520i оснащен базовым бензиновым мотором объемом 2 литра. Турбодвигатель развивает пиковые 184 л. с. в диапазоне 5000—6500 об/мин. Максимальный крутящий момент (290 Н·м) доступен намного раньше — после 1350 об/мин. Для премиального седана бизнес-класса цифры весьма скромные, но, как уже отмечалось выше, 520-я бензиновая версия наиболее востребована в нашем регионе. Впрочем, если не воспринимать «пятерку» как спортивный инвентарь, то динамики для повседневной езды хватит.





Во время прогноза погоды нынче модно называть не только фактическую температуру воздуха, но и градус, который ощущается в зависимости от ветра, влажности и т. д. У BMW «прогноз» разгона такой: 7,9 секунды до сотни, ощущается как 8,4 секунды. Полсекунды у «ощущений» крадет шумоизоляция и энергоемкая подвеска. По картинке за окном понимаешь, что физически машина относительно бодро обменивает бензин на метры. Но дух, понятное дело, не захватывает.





Да и не в цифрах разгона весь сок этой модели. Это же BMW, а значит, козырем является подвеска. Ходовая G30, которая во многом схожа с Его Величеством G11, представляет собой хороший баланс между «спортом» и «комфортом», причем с уклоном в «спорт». 520-я версия 5-Series бывает только заднеприводной, поэтому езду на автомобиле скучной не назовешь. Если на клеверной развязке понимаешь, что из-за высокой скорости траектория выпрямляется, довернуть седан в поворот можно коротким нажатием на газ. Даже базовая (не адаптивная и не М) подвеска настроена с прицелом на получение удовольствия от каждого поворота.





На центральном тоннеле — уже знакомый блок переключения режимов: «Спорт», «Комфорт» и «Эко». Можно поменять настройки усилителя руля, алгоритм работы коробки и отклик на педаль газа. Я и не ожидал услышать у 4-цилиндрового 520i звук выхлопа, но он кое-как доносится из задней части салона. Да, именно из салона — легкий рык звучит в задних колонках. Сегодня это уже нормальная практика в премиум-классе. Инженерам сложно совместить хорошую шумоизоляцию и реальный звук выпускной системы. Приходится хитрить.





Что почем?

Базовый BMW 520i стоит в Минске 33,5 тыс. евро по курсу. В тестовый экземпляр насыпали опций на 21 тысячу. С учетом акций и скидок 4-цилиндровый заднеприводный G30 в хорошем исполнении можно взять за 50 тыс. евро в эквиваленте. 97% белорусов такую сумму денег одновременно никогда не видели. Поэтому простым смертным придется ждать подержанные экземпляры седана. На данный момент на «Автобарахолке» наиболее доступными G30 являются машины за 27—30 тыс. долларов по курсу.





Тем счастливчикам, которые купят новую 5-Series в салоне, остается только позавидовать. Данное поколение «пятерки», несмотря на количество умных опций, радаров и датчиков, еще не растеряло того «механического» характера BMW, который мы видели на моделях Е39, Е60 и F10. С точки зрения управляемости это, пожалуй, лучший бизнес-седан на рынке. Да и в салоне планшеты пока еще не заполонили все пространство, и ты продолжаешь чувствовать себя водителем, а не пятым пассажиром. Готов поспорить, что однажды G30 будут называть «последней настоящей» 5-Series.

Благодарим импортера BMW в Беларуси за предоставленный для тест-драйва автомобиль.