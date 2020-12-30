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Тест-драйв обновленного BMW G30: бизнес-седан, которым пока еще приятно управлять
Источник материала: Onliner
Я люблю управлять автомобилем. Каждый раз, когда я пишу новость про автопилот, что-то внутри меня холодеет, и я не уверен, что хочу дожить до того дня, когда на нашей планете запретят машины с педалями и рулем. При этом я не закоренелый ретроград и всячески поддерживаю развитие новых систем безопасности в легковых автомобилях. Пусть автоматика подстраховывает, но не забирает у меня удовольствие от процесса езды. Найти компромисс между технологичностью и консерватизмом непросто. Современные машины либо совсем «глупенькие» и не дарят ощущения «цифрового века», либо задушены электроникой по самое не хочу и лишены источника «ламповых» эмоций. Нынешнее поколение BMW 5-Series — редкий случай, когда автомобиль способен подарить тебе радость от ощущения пухлой баранки в руках, но не лишен технических излишеств вроде полуавтономной езды. Недавно в Минск приехал рестайлинговый G30. Айда знакомиться!
Что?! BMW G30 уже успел обновиться?
Нынешняя «пятерка» вышла на рынок в 2017 году. Считай, вчера. Но современный автопром требует от производителей не временить с рестайлингами. Конкуренты не спят. Поэтому под занавес трудного 2020 года баварцы начали поставки обновленной 5-Series. Успела новинка доехать и до белорусского импортера. К слову, «макияж» 2021 модельного года уже
Отличия от дорестайла
Ни один редизайн не обходится без доработки оптики. У 5-Series изменился как рисунок передних фар, так и техническое наполнение. Наконец лазерную оптику можно заказать даже для младших моделей, включая наиболее популярную у нас версию 520i. Для клиентов доступны три варианта передних фар: LED, LED с матричной технологией и с лазерно-люминофорным дальним светом. Узнать обновленную G30 легко по рисунку ходовых огней и поворотнику. Раньше указатель поворота «бровью» возвышался над фарой. Теперь он интегрирован в одну из «скоб» ДХО (кстати, вторая «скоба» не гаснет при включении поворотника).
В переднем бампере увеличились воздухозаборники. На фотографиях — машина с М-пакетом (вынь да положь 5600 евро). Слегка раздулась и решетка радиатора, которая к тому же изменила форму и теперь изящным изгибом заходит на капот. После обновления «пятерка» лишилась противотуманных фар и омывателя передней оптики. Объясняется это тем, что LED-блоки стали достаточно мощными и могут «пробивать» световым пучком как туман, так и грязный обтекатель.
Сзади корпусы фонарей остались прежними, а LED-рисунок изменился и стал трехмерным. Задние указатели поворота тоже переехали на этаж ниже. На бампере изменился диффузор. До рестайлинга патрубки выхлопной системы без М-пакета были круглые. Теперь даже в стандартном варианте идут трапециевидные выхлопные трубы.
Среди других мелочей можно отметить расширенный пакет Shadow Line, пересмотренный набор колесных дисков и обновленный список цветов кузова. В тестовом парке — автомобиль с оттенком «Серый Бернина с эффектом янтарного мерцания». Раньше такой окрас не был доступен для 5-Series (зато был на «семерке»).
С технической точки зрения G30 не изменился. Для седана (и универсала) доступны те же двигатели и 8-АКП. Как и прежде, «пятерку» можно заказать в plug-in-исполнении 530e (2-литровый ДВС + электромотор). Появилась новая электробензиновая версия — 545e (3-литровый ДВС + электромотор). Она тоже подзаряжаемая.
Что в салоне?
Главным отличием в салоне стало появление нового экрана приборной панели. Он такой же, как на последних X5 и X6. Диагональ — стандартные для данного элемента 12,3 дюйма. Коснулись изменения и мультимедийного блока. До 2020 года на G30 можно было поставить развлекательную систему с экраном от 8,8 до 10,25 дюйма. Теперь 10,25-дюймовый — стандартный для «пятерки». А за доплату можно заказать 12,3-дюймовый «моник». Именно такой был у тестовой машины.
Архитектура центральной консоли и тоннель под реформы не попали. Правда, изменились материалы отделки (стали доступны новые глянцевые клавиши). Ассистент парковки научился ехать задним ходом в автоматическом режиме 50 метров. Важно отметить, что автоматика отвечает только за рулевое управление. Газовать и тормозить придется водителю. На первый взгляд опция бестолковая, но по факту она очень выручит в тупиковом дворе с парой неудобных поворотов. Заехав туда передом, автомобиль в точности повторит траекторию задним ходом.
Стал удобнее «Комфортный доступ». Если раньше, чтобы отпереть машину, нужно было коснуться дверной ручки, то теперь можно настроить так, чтобы автомобиль открывался, когда вы к нему подходите. Соответственно, закроется машина, когда водитель (с ключом) отойдет на несколько метров. Мелочь, но зимой не нужно снимать перчатку для того, чтобы открыть/закрыть G30.
Среди активных помощников у модели 2021 года имеется система автоматического движения в пробке, адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения на любой скорости, автоматический обгон после включения поворотника (машина научилась возвращаться в свою полосу). Правда, этим уже давно никого не удивишь — почти все премиальные модели других производителей имеют похожий набор «автопилотных» опций. Радует, что ребята из BMW не только подвеску настраивают, но и идут в ногу со временем в плане бортовой электроники и ассистентов.
Прокатимся?
Распахиваю массивную дверь и плюхаюсь на трон, отделанный перфорированной кожей цвета «Коньяк» (оттенок впервые предложен для 5-Series). Вот умеют баварцы делать удобные кресла! Даже без дополнительных настроек спина почувствовала приятное облегание всех изгибов, валиков и выпуклостей опциональных «комфортных» сидений, за которые покупателю придется выложить почти 1900 евро.
Тестовый 520i оснащен базовым бензиновым мотором объемом 2 литра. Турбодвигатель развивает пиковые 184 л. с. в диапазоне 5000—6500 об/мин. Максимальный крутящий момент (290 Н·м) доступен намного раньше — после 1350 об/мин. Для премиального седана бизнес-класса цифры весьма скромные, но, как уже отмечалось выше, 520-я бензиновая версия наиболее востребована в нашем регионе. Впрочем, если не воспринимать «пятерку» как спортивный инвентарь, то динамики для повседневной езды хватит.
Во время прогноза погоды нынче модно называть не только фактическую температуру воздуха, но и градус, который ощущается в зависимости от ветра, влажности и т. д. У BMW «прогноз» разгона такой: 7,9 секунды до сотни, ощущается как 8,4 секунды. Полсекунды у «ощущений» крадет шумоизоляция и энергоемкая подвеска. По картинке за окном понимаешь, что физически машина относительно бодро обменивает бензин на метры. Но дух, понятное дело, не захватывает.
Да и не в цифрах разгона весь сок этой модели. Это же BMW, а значит, козырем является подвеска. Ходовая G30, которая во многом схожа с Его Величеством G11, представляет собой хороший баланс между «спортом» и «комфортом», причем с уклоном в «спорт». 520-я версия 5-Series бывает только заднеприводной, поэтому езду на автомобиле скучной не назовешь. Если на клеверной развязке понимаешь, что из-за высокой скорости траектория выпрямляется, довернуть седан в поворот можно коротким нажатием на газ. Даже базовая (не адаптивная и не М) подвеска настроена с прицелом на получение удовольствия от каждого поворота.
На центральном тоннеле — уже знакомый блок переключения режимов: «Спорт», «Комфорт» и «Эко». Можно поменять настройки усилителя руля, алгоритм работы коробки и отклик на педаль газа. Я и не ожидал услышать у 4-цилиндрового 520i звук выхлопа, но он кое-как доносится из задней части салона. Да, именно из салона — легкий рык звучит в задних колонках. Сегодня это уже нормальная практика в премиум-классе. Инженерам сложно совместить хорошую шумоизоляцию и реальный звук выпускной системы. Приходится хитрить.
Что почем?
Базовый BMW 520i стоит в Минске 33,5 тыс. евро по курсу. В тестовый экземпляр насыпали опций на 21 тысячу. С учетом акций и скидок 4-цилиндровый заднеприводный G30 в хорошем исполнении можно взять за 50 тыс. евро в эквиваленте. 97% белорусов такую сумму денег одновременно никогда не видели. Поэтому простым смертным придется ждать подержанные экземпляры седана. На данный момент на
Тем счастливчикам, которые купят новую 5-Series в салоне, остается только позавидовать. Данное поколение «пятерки», несмотря на количество умных опций, радаров и датчиков, еще не растеряло того «механического» характера BMW, который мы видели на моделях Е39, Е60 и F10. С точки зрения управляемости это, пожалуй, лучший бизнес-седан на рынке. Да и в салоне планшеты пока еще не заполонили все пространство, и ты продолжаешь чувствовать себя водителем, а не пятым пассажиром. Готов поспорить, что однажды G30 будут называть «последней настоящей» 5-Series.
Благодарим импортера BMW в Беларуси за предоставленный для тест-драйва автомобиль.
черный, седан, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
черный, седан, дизель 2.5 л, механическая, задний привод
черный, седан, бензин 2.2 л, механическая, задний привод
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Я люблю управлять автомобилем. Каждый раз, когда я пишу новость про автопилот, что-то внутри меня холодеет, и я не уверен, что хочу дожить до того дня, когда...
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