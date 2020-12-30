«Платить суду? Бред какой-то». Читательница не хочет платить госпошлину: чем это грозит, рассказывает адвокат

Источник материала: Tut.by

Читательница жалуется: по ее мнению, суд обязан был во время бракоразводного процесса разрешить и все вопросы по детям. Однако, как оказалось, за это надо заплатить. Причем за каждый пункт — алименты, выезд за границу, график встреч с отцом — отдельно. Справедливо ли это? Послушаем ответ адвоката.





— Я хочу развестись с мужем. Подала в суд иск о разводе. Посмотрела в интернете, что если брак первый (а и у меня, и у мужа он первый) надо платить пошлину — четыре базовые величины.

Посчитала, ровно столько заплатила. В ответ мне пришло письмо, суть которого — что я не доплатила пошлину и вообще неправильно написала иск. Поэтому его не приняли к рассмотрению — или что-то в этом роде.

Мне приказано, во-первых, доплатить пошлину. Причем доплатить, как я понимаю, за то, что я прошу оставить детей со мной, обязав их отца выплачивать алименты. А также за то, что хочу установить через суд график их встреч с отцом и на всякий случай запретить им выезд за границу без моего разрешения.

Но это какой-то бред.

Я нашла норму в семейном кодексе, по которой суд при разводе должен и так все эти вопросы решать. Так почему я должна что-то еще платить за это? Пусть суд выполняет свою работу. Тем более что я развожусь, потому что узнала об изменах мужа, я — пострадавшая сторона. Ни видеть, ни говорить с ним не хочу. Хотела, чтобы суд раз и навсегда решил между нами все вопросы по детям. А тут такое.





Есть вообще хоть какая-то справедливость в этой жизни? У меня правда нет сейчас возможности заплатить даже лишние 5 рублей кому-то — праздники, подарки, елки у детей — одни растраты.

Плюс я не понимаю второй части претензий судьи. Например, я написала, что хочу такой график встреч отца с детьми, при котором он будет свои встречи со мной согласовывать, без этого никак. Судья пишет, что я должна четкий график написать. В смысле — четкий график?

Я что, должна предвидеть, когда у детей через три года будет свободное время на неделе? А может, они вообще не захотят никуда идти, и мы вместо этого кино решим вместе посмотреть? Что мне — каждый случай такой что ли расписывать? Не понимаю.

А в письме, которое мне из суда пришло, написано, что всё это нужно сделать до 6 января. Иск я может еще успею переписать, если вы скажете как. А вот деньги найти точно не успею. Что будет, если я не успею всё сделать до 6 января? Не запретят же мне это сделать позже?

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— Ваша история — очередной пример того, что не каждый человек может разрешить свой правовой вопрос самостоятельно. Оптимальный вариант — обратиться как минимум за юридической консультацией у специалиста (адвоката).

После этого оценить свои силы и принять решение либо о самостоятельном (с учетом рекомендаций) ведении дела, либо о привлечении адвоката к участию в деле для достижения результата. Переоценив свои силы, вы рискуете оказаться в неприятной и нервной ситуации, когда действовать нужно в условиях крайне ограниченного времени.

В чем-то вы безусловно правы.

Действительно, в соответствии со ст. 39 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), при вынесении решения о расторжении брака и наличии спора о воспитании и содержании детей суд должен определить, с кем из родителей будут проживать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей. Исключение из правила — наличие брачного договора или соглашения о детях.

Это правило нужно понимать так: если на момент принятия судом решения по делу о расторжении брака один или оба супруга заявили дополнительные требования, касающиеся воспитания и (или) содержания их общих несовершеннолетних детей, суд обязан разрешить также и эти требования.

Если же ни один из супругов не заявил дополнительных требований о детях, суд рассматривает только один вопрос — о расторжении брака. Спорные вопросы, касающиеся детей, супруги вправе попытаться разрешить мирным путем. Если сделать это невозможно, у них есть право в будущем обратиться в суд с новым иском, касающимся воспитания и (или) содержания их общих несовершеннолетних детей.

Вы сочли необходимым разрешать вопросы о детях именно в судебном порядке. В связи с чем включили соответствующие требования в свой иск.





Принципиально важно: иск, как и любой другой процессуальный документ, обязательно должен быть надлежащим образом оформлен.

Кроме того, нужно знать, что с заявлений (жалоб), состоящих из нескольких самостоятельных требований, государственная пошлина взимается соответственно за каждое требование в отдельности и вычисляется путем сложения пошлин. Это разъяснение прямо закреплено в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 1 от 02.06.2011 года «О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным делам».

Исходя из смысла ч.2 ст. 109 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), если законодательством установлена обязанность уплатить госпошлину за рассмотрение иска, то к нему в обязательном порядке должен быть приложен документ, подтверждающий оплату.

Из письма ясно, что кроме искового требования о расторжении брака, вами были заявлены также:

требование об определении места жительства несовершеннолетних детей; требование об определении порядка их общения с отдельно проживающим родителем; требование об определении иного порядка выезда несовершеннолетних за пределы Республики Беларусь; требование о взыскании алиментов.

Важно знать, что закон освобождает вас, как и всех остальных истцов по аналогичным делам, от необходимости платить пошлину только за одно требование — о взыскании алиментов. За каждое из последующих госпошлина должна быть уплачена.

На заметку: каждое из этих требований — неимущественное.

Справочно: ставка государственной пошлины за рассмотрение судом одного неимущественного требования составляет три базовые величины.

Следовательно, при подаче искового заявления в суд за требование об определении места жительства несовершеннолетних детей вам необходимо было оплатить три базовые величины, за требование об определении порядка общения детей с отдельно проживающим родителем — также три базовые величины, и за требование об определении иного порядка выезда несовершеннолетних за пределы Республики Беларусь — также три базовые величины.

То есть в общей сложности за три требования вам следовало уплатить госпошлину в размере 9 базовых величин.

Это значит, что требование суда о доплате вами госпошлины правомерно. Следовательно, вам необходимо в определенный судом срок доплатить государственную пошлину и предоставить суду оригинал документа, подтверждающего оплату.

Важно знать: действующим законодательством предусмотрена возможность освобождения граждан от уплаты государственной пошлины в связи с тяжелым имущественным положением.

Мы рассматривали эту процедуру подробнее в колонке «После развода муж „отжал“ обе квартиры». Адвокат отвечает читательнице, которая попала в трудную ситуацию" .

Оценить, есть ли основания для освобождения вас от уплаты госпошлины, нельзя — информации в письме для этого недостаточно. Однако вы можете самостоятельно ознакомиться с материалом, о котором мы упомянули выше, и оценить свои шансы. Отмечу, что по сложившейся практике даже для частичного освобождения от оплаты госпошлины нужны веские основания. В пограничных ситуациях этого, как правило, не происходит.

Теперь разберемся со второй проблемой — отсутствием в иске графика встреч отца с детьми, об установлении которого вы просите суд,

Важно знать: одно из принципиально важных требований, предъявляемых к содержанию иска, — обязательное указание в нем сущности требования, а также его обоснования (п. 5 ч.1 ст. 109 ГПК Республики Беларусь).

Из вашего письма ясно, что в своем иске вы не изложили конкретный порядок, который предлагаете для общения вашего бывшего мужа с детьми.

Обратите особое внимание: по этой категории дел суд учитывает конкретные обстоятельства и четко определяет:

как часто будет происходить общение родителя с детьми. А именно: четкое количество встреч в месяц, в неделю, по выходным и т.д.;

в каком месте. То есть — в доме матери, отца, в школе, в детском саду и т.д.;

в течение какого времени. То есть день, сутки, несколько часов, на период отпуска родителя и т.д.

Это вытекает из п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 11 от 30.09.2004 года «О практике рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием детей».

Именно по этой причине график, который вы предлагаете, должен быть максимально конкретным.

На заметку: рекомендации о том, как разработать такой график, читайте в статье «Советы адвоката: бывшая жена требует, чтобы отец отказался от своего ребенка» .

Вы спрашиваете, что будет, если пропустить предоставленный судом срок для исправления недостатков.

Принципиально важно учесть: по общему правилу, документ, исправленный в соответствии с указанием суда, считается поданным в день первоначального его предоставления в суд. В противном случае документ считается неподанным и возвращается подателю.

То есть, если в установленный срок вы устраните изложенные в определении суда недостатки и подадите необходимый пакет документов, ваш иск будет считаться поданным и в скором времени начнется его рассмотрение судом. Если вы не сделаете этого, ранее поданный вами в суд иск и приложения к нему будут вам возращены, а ваши требования судом рассматриваться не будут.

Следует учитывать: возврат судом документов не лишит вас возможности в будущем вновь обратиться в суд с теми же требованиями (при этом вам, безусловно, все равно придется учесть требования суда при подготовке нового пакета документов).

Мой личный совет: основываясь на своем многолетнем опыте, я убеждена в том, что ваша ситуация однозначно требует более комплексного подхода. Вовсе не обязательно решать все вопросы, касающиеся воспитания и содержания детей, именно в судебном порядке и именно сейчас.

Вы сами пишете, что ряд требований был заявлен вами в иске «на всякий случай», то есть, на сегодня спора по этим вопросам между вами и супругом нет. Очевидно, что если диалог с супругом возможен, то все вопросы о детях вы сможете разрешить более быстрым и коротким путем, сэкономив при этом деньги, время и силы.

Однако, прежде чем начинать разговор с супругом, я настоятельно рекомендую вам обратиться за помощью к адвокату, специализирующемуся на этой категории дел. После консультации вы будете в полной мере понимать, как следует строить общение с супругом по этим вопросам и на чем настаивать при обсуждении возможности разрешить ситуацию мирным путем.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление (доработанное с учетом замечаний, изложенных в определении об оставлении его без движения, или же просто составит новый иск), уточнение исковых требований, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет выступать в качестве вашего представителя в различных инстанциях, перед физическими лицами, а также в судах всех инстанций.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.