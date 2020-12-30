ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как сделать наряды к этому Новому году шикарными с помощью простых деталей

30.12.2020 08:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мы уже рассказывали о том, на что из нарядов отечественных дизайнеров вам стоит обратить внимание, если вы хотите встретить праздник во всеоружии. А сейчас остановимся чуть подробнее на деталях, которые украсят ваш новогодний образ.

Ленты

Изысканные ленты в одежде или обуви сразу делают образ праздничным. Если выбрать туфли на высоком каблуке, главным элементом которых будут ленты (например, туфли перевязаны лентой, обвивающей пятку и часть щиколотки), это будет отличным решением. Весь облик станет женственным и хрупким. То же и с лентами в одежде: если хотим подчеркнуть линии фигуры и плечи, обязательно надо выбрать праздничное платье с этими элементами.

Шелковистые ткани

Ничто так не придает ощущение праздника как шелковистая и свободно ниспадающая по фигуре ткань. На самом деле, ощущения, которые возникают, если надеть платье такого типа, простираются еще дальше: благодаря струящемуся крою и легкой ткани любая женщина в таком наряде чувствует себя более свободной и элегантной. Среди привычных цветов праздничной одежды обычно преобладают темные оттенки, серебро и золото. Однако платье из шелковой ткани может быть и любого другого цвета или с различными принтами — праздничное настроение такому платью придает его нарядная ткань.

Клатчи

Клатчи никогда не выйдут из моды — как в обычные, так и в праздничные дни. Да и зачем, если они могут быть такими разнообразными? У каждой из нас в шкафу может быть клатч для любой жизненной ситуации, Рождество и Новый год — не исключение. Конечно, для этих целей лучше выбрать сумку, которая не будет вступать в конфликт с мотивом выбранного наряда.

Клатчи могут быть самых разных цветов, из имитации кожи или из ткани, их могут украшать надписи, принты, флиттеры или изящные цепочки — каждая из нас повелительница собственного стиля.

Яркие цвета

Нет ничего лучше ярких цветов в то время, когда за окном там мало красок и солнечного света. Именно так мы можем воплотить свою визуальную идентичность. Иногда единственная причина, по которой мы не выбираем яркие и выразительные цвета, это отговорки, которые мы для себя придумали. Но даже если в будни мы ходим в одежде классического стиля, праздник должен стать тем временем, когда мы позволяем себе немного больше, таким образом удивляя самих себя и окружающих. Почему бы в этот праздник не надеть яркое розовое платье? Почему бы не сделать акцент на красном жакете? В этот Новый год мы можем всё.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы все еще не определились с образом для новогодней ночи, спешим вам на помощь!
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 января WhatsApp прекратит работать на некоторых старых смартфонах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика