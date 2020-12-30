Как сделать наряды к этому Новому году шикарными с помощью простых деталей

Источник материала: Tut.by

Мы уже рассказывали о том, на что из нарядов отечественных дизайнеров вам стоит обратить внимание, если вы хотите встретить праздник во всеоружии . А сейчас остановимся чуть подробнее на деталях, которые украсят ваш новогодний образ.

Ленты

Изысканные ленты в одежде или обуви сразу делают образ праздничным. Если выбрать туфли на высоком каблуке, главным элементом которых будут ленты (например, туфли перевязаны лентой, обвивающей пятку и часть щиколотки), это будет отличным решением. Весь облик станет женственным и хрупким. То же и с лентами в одежде: если хотим подчеркнуть линии фигуры и плечи, обязательно надо выбрать праздничное платье с этими элементами.

Шелковистые ткани

Ничто так не придает ощущение праздника как шелковистая и свободно ниспадающая по фигуре ткань. На самом деле, ощущения, которые возникают, если надеть платье такого типа, простираются еще дальше: благодаря струящемуся крою и легкой ткани любая женщина в таком наряде чувствует себя более свободной и элегантной. Среди привычных цветов праздничной одежды обычно преобладают темные оттенки, серебро и золото. Однако платье из шелковой ткани может быть и любого другого цвета или с различными принтами — праздничное настроение такому платью придает его нарядная ткань.

Клатчи

Клатчи никогда не выйдут из моды — как в обычные, так и в праздничные дни. Да и зачем, если они могут быть такими разнообразными? У каждой из нас в шкафу может быть клатч для любой жизненной ситуации, Рождество и Новый год — не исключение. Конечно, для этих целей лучше выбрать сумку, которая не будет вступать в конфликт с мотивом выбранного наряда.

Клатчи могут быть самых разных цветов, из имитации кожи или из ткани, их могут украшать надписи, принты, флиттеры или изящные цепочки — каждая из нас повелительница собственного стиля.

Яркие цвета

Нет ничего лучше ярких цветов в то время, когда за окном там мало красок и солнечного света. Именно так мы можем воплотить свою визуальную идентичность. Иногда единственная причина, по которой мы не выбираем яркие и выразительные цвета, это отговорки, которые мы для себя придумали. Но даже если в будни мы ходим в одежде классического стиля, праздник должен стать тем временем, когда мы позволяем себе немного больше, таким образом удивляя самих себя и окружающих. Почему бы в этот праздник не надеть яркое розовое платье? Почему бы не сделать акцент на красном жакете? В этот Новый год мы можем всё.