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«АвтоВАЗ» показал салон обновленного внедорожника Lada Niva Travel

30.12.2020 08:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе на мощностях предприятия «Лада Запад Тольятти» стартовал серийный выпуск обновленной модели Lada Niva, обозначаемой приставкой Travel. Снимками салона машины россияне тогда не поделились, но теперь в соцсетях Lada появился небольшой видеоролик, на котором запечатлено и внутреннее убранство автомобиля.

Впрочем, в отличие от внешности салон внедорожника остался прежним. Мультимедиа-систему с 7-дюймовым экраном на Niva начали устанавливать еще в прошлом году, а руль с вазовским логотипом и измененная в стиле легковых моделей Lada графика приборов появились летом уходящего года, когда автомобиль начал продаваться под российским брендом.



Напомним, что от прежней версии Niva Travel отличается основательно переработанным передком с новыми фарами, решеткой радиатора, капотом и бампером, благодаря которому длина машина выросла примерно на 4 см (до 4,09 м). Известно также, что внедорожник стал немного шире и облегчился на 20 кг. Все версии Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда, но прочих технических подробностей о машине пока нет, но в России на Niva Travel уже получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), из которого следует, что 1,7-литровый бензиновый атмосферный мотор, идущий в паре с 5-ступенчатой «механикой», остался без изменений.


О старте продаж и ценах Niva Travel будет объявлено позже. В Беларуси дореформенный внедорожник доступен по цене от 28 140 рублей.

 
 
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В соцсетях Lada появился небольшой видеоролик, на котором запечатлено внутреннее убранство внедорожника Niva Travel.
 
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