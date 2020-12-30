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«Жыве Беларусь!», «Лука, уходи!» и «3%». Жителя Вилейки арестовали за надписи в подъезде

30.12.2020 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За нанесение протестных надписей в подъезде к трехмесячному аресту приговорен житель Вилейки (Минская область) Андрей Сысун.

«Жыве Беларусь!», «Лука, уходи!» и «3%». Жителя Вилейки арестовали за надписи в подъезде
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает правозащитный ресурс spring96.org, решение вынес 29 декабря судья Вилейского района Татьяна Борис.

Согласно материалам уголовного дела в подъезде жилого дома по улице Городищенской и возле него Сысун, «действуя по предварительному сговору в составе группы», нанес надписи «Жыве Беларусь!», «Лука, уходи!» и «3%». Материальный ущерб оценен в 167 рублей.

Сысун, работающий оператором на предприятии «Кроноспан», вину признал, от услуг государственного адвоката, выступления в прениях и последнего слова отказался.

 
 
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За нанесение протестных надписей в подъезде к трехмесячному аресту приговорен житель Вилейки (Минская область) Андрей Сысун.
 
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