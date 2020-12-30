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С 1 января WhatsApp прекратит работать на некоторых старых смартфонах

30.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С наступлением 1 января 2021 года популярный мессенджер WhatsApp прекратит поддерживаться некоторыми устаревшими моделями смартфонов на операционных системах iOS и Android, сообщает издание Mirror.



В первую очередь это коснется владельцев iPhone 4 и более ранних моделей гаджетов от Apple, которые невозможно обновить до операционной системы iOS версии 9. Обладателям iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S нужно будет обновить ОС своего гаджета, если они не сделали этого раньше.

Кроме того, WhatsApp после наступления полуночи 1 января прекратит работать на смартфонах с Android 4.0.3 и ниже. Эта операционная система появилась в конце 2011 года и по умолчанию ставилась на смартфоны со второй половины 2012-го.

В случае невозможности обновить операционку на старых смартфонах до более новых версий их владельцам советуют создать резервную копию сообщений WhatsApp, которые потом можно будет экспортировать на другие устройства, пишет centralasia.media
В 2020 году WhatsApp сделал несколько обновлений функционала мессенджера и правил им пользования. В апреле компания сообщила, что ввела ограничение на часто пересылаемые сообщения — теперь их можно пересылать только в один чат за раз. В WhatsApp объяснили, что в период пандемии люди стали больше пользоваться мессенджером из-за самоизоляции, и новые требования введены для борьбы с фейками.

 
 
 
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С наступлением 1 января 2021 года популярный мессенджер WhatsApp прекратит поддерживаться некоторыми устаревшими моделями смартфонов на операционных системах iOS и...
 
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