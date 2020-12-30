ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бересте белорусские таможенники задержали 182 кг МДМА, амфетамина и метамфетамина из Сербии

30.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Психотропы были спрятаны в промышленном вентиляторе

Партия предназначалась для ЕАЭС.  
Грузовик MAN следовал из Сербии через пункт пропуска «Козловичи». 42-летний гражданин Сербии, водитель автопоезда, предоставил к таможенному оформлению документы на ввоз партии промышленного оборудования, сообщает customs.gov.
Грузовик отправили на досмотр. 
 Служебная собака своей реакцией указала на возможное наличие в них запрещенных веществ.

Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, представленные на исследование предметы являются особо опасными психотропными веществами трех видов: МДМА, амфетамин  и метамфетамин.


Общий вес незаконно перемещаемых психостимуляторов амфетаминового ряда, вызывающих быстроразвивающую психическую зависимость, составляет почти 182 кг: такого количества психотропов хватило бы более чем на 600 тысяч доз.  А общая стоимость на черном рынке достигает более 3,5 млн долларов США.

В отношении гражданина Сербии, действовавшего по предварительному сговору в группе лиц, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«АвтоВАЗ» показал салон обновленного внедорожника Lada Niva Travel
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика