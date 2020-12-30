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В Бересте белорусские таможенники задержали 182 кг МДМА, амфетамина и метамфетамина из Сербии
Источник материала: Партизан
Психотропы были спрятаны в промышленном вентиляторе
Партия предназначалась для ЕАЭС.
Грузовик MAN следовал из Сербии через пункт пропуска «Козловичи». 42-летний гражданин Сербии, водитель автопоезда, предоставил к таможенному оформлению документы на ввоз партии промышленного оборудования,
Грузовик отправили на досмотр.
Служебная собака своей реакцией указала на возможное наличие в них запрещенных веществ.
Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, представленные на исследование предметы являются особо опасными психотропными веществами трех видов: МДМА, амфетамин и метамфетамин.
Общий вес незаконно перемещаемых психостимуляторов амфетаминового ряда, вызывающих быстроразвивающую психическую зависимость, составляет почти 182 кг: такого количества психотропов хватило бы более чем на 600 тысяч доз. А общая стоимость на черном рынке достигает более 3,5 млн долларов США.
В отношении гражданина Сербии, действовавшего по предварительному сговору в группе лиц, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.
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Психотропы были спрятаны в промышленном вентиляторе
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