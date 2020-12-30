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График измененных пригородных маршрутов с 31 декабря по 16 января

30.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с переносом рабочих дней в 2021 году автобусы пригородных маршрутов будут курсировать по измененному графику,



В частности, 1, 2, 7–9 января они будут ходить как по воскресеньям, а 16 января — как по пятницам.

Вместе с тем в связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока только 31 декабря и 1 января будет скорректировано расписание следующих маршрутов:

31.12.2020

отменяется выполнение рейсов:

№ 429/279у — Атолино — 23:38;

01.01.2021

отменяется выполнение рейсов:

№ 249у/249 — Малиновка — 6:33;

№ 286А/286 — дачи Городище — 6:00;

№ 286 — дачи Городище — 7:00, 8:15, 9:40;

№ 263А/263 — Липовая Колода — 6:00;

№ 263 — Липовая Колода — 7:15, 8:40;

№ 236 — с/т Ветеран — 7:45, 9:50;

№ 280 — Казеково — 7:30;

№ 212/244 — Жуковка — 6:55;

№ 216 — Соломоречье — 6:35;

№ 288 — Каменец — 7:45;

№ 309А/309 — с/т Солнечный — 8:55;

№ 271 — Старина — 6:56;

№ 241С — Лысая Гора — 17:00;

№ 347 — Средняя — 6:10;

№ 325 — Богушово — 6:00;

№ 200Б/200 — Дубенцы — 7:40;

№ 200В — Логистический центр, 24 — 7:30, 9:00, 10:20, 11:30, 13:25, 15:10, 16:30;

№ 201/217 — Падзерки — 6:08;

№ 201А — Падзерки — 7:40;

№ 298 — Черемуха — 7:44;

№ 250 — Лисовщина — 6:38;

№ 213у/211 — Мариполь — 5:41;

№ 213/211 — Мариполь — 8:23;

№ 279у/279 — Атолино — 5:26;

№ 279у/429 — Атолино — 6:00, 6:30;

№ 279 — Атолино — 8:00, 8:54, 9:34, 10:14;

№ 429/279у — Атолино — 00:10;

№ 359 — Леонтьевичи — 7:50;

№ 339/339А — Заболотье — 6:49;

№ 419/219 — проф. БНТУ — 6:21;

№ 219 — проф. БНТУ — 6:00;

№ 419 — проф. БНТУ — 7:12;

№ 227 — Минское море — 16:15;

№ 225 — ГУ «Юность» — 7:27;

№ 231А — Поповичи — 6:00;

№ 208 — Великое Село — 9:20;

№ 293 — Дегтяревка — 7:25;

№ 365 — Малявки — 11:00;

№ 365А/365 — Малявки — 5:32;

№ 210 — Аксаковщина — 12:56;

№ 274 — Дружба — 5:35, 7:20, 9:10;

№ 312 — Мацевичи — 5:44;

№ 316 — Мацевичи — 7:41;

№ 239 — Заболотье — 7:00;

№ 303 — Привольный — 5:30, 7:30, 8:45;

№ 270 — Мачулищи — 6:43, 8:35;

№ 296 — Дубовый Лес — 8:24;

№ 273 — Сокол — 6:14, 7:50;

№ 397 — Стайки — 5:40, 6:30;

№ 388 — Стайки — 7:30;

№ 221А/221 — Бродок — 6:10;

№ 301 — Вышково — 6:43;

№ 223 — Новое поле — 7:15;

№ 244Б/244 — Жуковка — 6:00;

№ 244 — Жуковка — 9:15;

№ 202 — Нелидовичи — 6:20, 9:13;

№ 328 — Головачи — 9:52;

№ 222 — Заболотье — 6:40, 8:25;

№ 337 — Областная Больница — 7:25;

№ 267 — Большевик — 6:00, 11:25;

№ 215Б/215 — Бровки — 5:43.товары
 
 
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В связи с переносом рабочих дней в 2021 году автобусы пригородных маршрутов будут курсировать по измененному графику,
 
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