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Ханок: за песню "Потолок ледяной" получил четырехкомнатную квартиру
30.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Уже полвека история о ледяном потолке и скрипучей двери остается одной из главных песен праздничных плейлистов, новогодних застолий и корпоративов. Ее премьеру в исполнении мегапопулярного на тот момент Эдуарда Хиля автор музыки, композитор Эдуард Ханок до сих пор считает " грандиозным, очень важным событием" и объясняет почему.
© Sputnik / Виктор Толочко
"С тех пор началась моя творческая биография, и весь 1971 год эта песня звучала "от зари до зари, от темна до темна" и в конце года, на мое счастье, образовали фестиваль, который сегодня известен как "Песня года". Это был фестиваль "Песня-71", туда вошли самые популярные в то время Александра Пахмутова, Никита Богословский, Эдуард Колмановский, в общем, весь цвет и только трое новичков – молодых композиторов. Олег Иванов ― ныне народный артист, известный по песне "Алеся" ансамбля "Сябры", второй ― Володя Ивасюк с "Червоной рутой", и третий счастливчик ― Эдуард Ханок, который попал туда с этой песней", ― вспоминает композитор.
Кстати, сам Ханок, до премьеры песни живший в двухкомнатной квартире в Кривом Роге, после удачного ее проката по всему Союзу переехал в областной центр ― Днепропетровск, где вместо "двушки" получил четырехкомнатную двухэтажную квартиру на берегу Днепра.
Сейчас, спустя 50 творчески насыщенных лет, Ханок, по его собственным словам, "получает удовольствие от старости". "Когда ты песни не пишешь, тебя уже не мучает ― возьмут ли песню, не возьмут, сделают, получится ли", рассуждает автор и добавляет, что обязательно должна быть какая-то замена.
© Sputnik / Виктор Толочко
Люди стареют, потому что увязают в своей профессии и своем времени, а надо идти дальше, тогда вы сохраните свое здоровье, делится мудростью композитор.
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Ровно 50 лет назад ― 30 декабря 1970 года ― Эдуард Хиль впервые спел в концерте новогоднюю песню про "Потолок ледяной", и с того момента началась творческая биография...
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