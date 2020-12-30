Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Ханок: после песни "Потолок ледяной" я получил четырехкомнатную квартиру

Уже полвека история о ледяном потолке и скрипучей двери остается одной из главных песен праздничных плейлистов, новогодних застолий и корпоративов. Ее премьеру в исполнении мегапопулярного на тот момент Эдуарда Хиля автор музыки, композитор Эдуард Ханок до сих пор считает " грандиозным, очень важным событием" и объясняет почему.

"С тех пор началась моя творческая биография, и весь 1971 год эта песня звучала "от зари до зари, от темна до темна" и в конце года, на мое счастье, образовали фестиваль, который сегодня известен как "Песня года". Это был фестиваль "Песня-71", туда вошли самые популярные в то время Александра Пахмутова, Никита Богословский, Эдуард Колмановский, в общем, весь цвет и только трое новичков – молодых композиторов. Олег Иванов ― ныне народный артист, известный по песне "Алеся" ансамбля "Сябры", второй ― Володя Ивасюк с "Червоной рутой", и третий счастливчик ― Эдуард Ханок, который попал туда с этой песней", ― вспоминает композитор.

Кстати, сам Ханок, до премьеры песни живший в двухкомнатной квартире в Кривом Роге, после удачного ее проката по всему Союзу переехал в областной центр ― Днепропетровск, где вместо "двушки" получил четырехкомнатную двухэтажную квартиру на берегу Днепра.

Сейчас, спустя 50 творчески насыщенных лет, Ханок, по его собственным словам, "получает удовольствие от старости". "Когда ты песни не пишешь, тебя уже не мучает ― возьмут ли песню, не возьмут, сделают, получится ли", рассуждает автор и добавляет, что обязательно должна быть какая-то замена.

"Я теперь пою с молодежью их молодежные песни, то есть моя творческая встреча с молодежью называется "От моих песен к вашим". Я прихожу и говорю: "Я не ваш композитор, я писал песни для ваших мам, пап, бабушек и дедушек", а потом хочу послушать, как они узнают свои песни. И начинается самое главное: "Медлячок, чтобы ты заплакала", или "Она хотела бы жить на Манхэттене", или нашего Тимы Белорусских "Незабудка ― твой любимый цветок", и особенно доводит до кипения NILETTO "Время пострелять, между нами пальба", у меня такой популярности никогда в жизни не было. Одна такая встреча заряжает на месяц", ― рассказывает Ханок.

Люди стареют, потому что увязают в своей профессии и своем времени, а надо идти дальше, тогда вы сохраните свое здоровье, делится мудростью композитор.

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