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Такая милота! Меган Маркл записала новогоднее поздравление с маленьким Арчи
30.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые записали новогоднее поздравление с годовалым сыном Арчи: дебют крохи произвел фурор в сети.
© AP / John Stillwell
Мятежные герцоги публично попрощались с непростым 2020 годом и настроили фанатов на "новое счастье" в особенном подкасте Spotify - Archwell Audio, о запуске которого сообщили недавно. Но главной звездой нашумевшего выпуска шоу стал первенец пары, которому нет и двух лет.
В сети обсуждают новогоднее послание сына Меган Маркл: с помощью знаменитых родителей Арчи поздравил всех слушателей с наступающим Новым годом.
Герцоги поблагодарили всех сотрудников здравоохранения и тех, кто сражался на передовой с COVID-19. Пара призвала каждого слушателя никогда не забывать уроки 2020 года и продолжать оберегать своих родных. Также Маркл и принц Гарри предложили поучаствовать в записи своим звездным друзьям - Элтону Джону, Тайлеру Перри, Наоми Осаке и другим.
"От нас могу сказать: неважно, какие сюрпризы подбрасывает жизнь. Поверьте, ребята, любовь всегда побеждает", - подвела итог экс-актриса и включила композицию This Little Light of Mine, назвав ее самым идеальным саундтреком для начала ее жизни в качестве жены принца.
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Первое выступление сына мятежных герцогов растрогало всех поклонников и еще раз доказало, что любовь всегда побеждает.
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