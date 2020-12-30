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Декретный отпуск могут сократить в Беларуси: что думают люди - видео
30.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Декретный отпуск лучше не сокращать, но если уж очень нужно, то сперва следует обеспечить юных белорусов достаточным количеством мест в учреждениях дошкольного образования, так считают белоруски. Той же позиции придерживается и министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. В этом году она допустила, что в будущем трехлетний декрет для молодых мам сократят.
© Sputnik / Владимир Федоренко
"Конечно, надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста. И когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера", - сказала Костевич.
Корреспонденты Sputnik вышли на улицы Минска, чтобы узнать, что о потенциальных мерах думают белоруски. И столкнулись с довольно-таки однозначным взглядом на проблему: дайте женщине пробыть в декрете положенные три года. А уж если она захочет выйти на работу пораньше, то самостоятельно примет это решение.
Некоторые из опрошенных признают - если бы финансовое положение позволяло отсидеть в декрете все три года, то женщины и не рвались бы вернуться на свои рабочие места.
Одна из опрошенных работает в детском саду и признает - даже сейчас мест в учреждениях дошкольного образования не всегда хватает. Что будет, если мамам придется выходить на работу еще раньше? Нужно сперва заняться развитием услуг в этой сфере, и только после сокращать декреты.
А кто-то просто считает, что ребенок заслуживает возможности провести с мамой как можно больше времени в своем самом юном возрасте.
Это не первый раз, когда в Беларуси задумываются о сокращении декретного отпуска. И не первый раз, когда Sputnik интересуется мнением минчан по этой теме. Мы вспомнили, что отвечали белоруски на наш вопрос о декрете пять лет назад.
Смотрите, изменились ли мнения. А что вы сами думаете о сокращении декрета?
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Sputnik спросил у белорусов, что они думают о сокращении декретного отпуска. А потом вспомнил, что жители города говорили об этом пять лет назад.
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