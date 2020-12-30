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Названы продукты, которые помогают бороться с высоким холестерином
30.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Богатая магнием пища помогает нормализовать уровень холестерина в крови, сообщает медицинский журнал BMJ.
Несмотря на очевидные полезные свойства холестерина, его избыток в организме может приводить ко многим негативным последствиям, в первую очередь – к формированию "бляшек" на сосудах.
Обычно пациентов с повышенным уровнем холестерина или слишком высоким коэффициентом атерогенности (соотношение между ЛПНП и ЛПНВ) лечат препаратами из группы статинов, однако и у них достаточно негативных проявлений.
Как сообщает BMJ, однозначно доказано: рацион, богатый магнием, помогает снизить холестерин, ведь этот минерал работает как природный статин.
В целом же пользу магния нельзя переоценить: он является ко-фактором во множестве реакций, в том числе отвечающих за артериальное давление, уровень сахара в крови, корректную работу нервной системы и многих других.
Наиболее богатыми магнием считаются грецкие орехи, бананы, горох, овсяная каша, рис, огурцы и тыква.
Напомним, ранее ученые также сообщали о положительном влиянии артишока на уровень холестерина в крови, а также о пользе применения Омега-3 для коррекции уровня триглицеридов.
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Для нормализации уровня холестерина вовсе не обязательно пить таблетки из группы статинов – можно попробовать начать с грамотного составления рациона.
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