Volkswagen показал рабочий прототип передвижного робота для зарядки электромобилей

Источник материала: Tut.by

Мобильный робот для автоматической зарядки электрокаров был анонсирован Volkswagen еще в конце прошлого года. Тогда немцы поделились эскизами, а теперь представили рабочий прототип мобильной робототехнической зарядки.





Передвижной робот сможет самостоятельно подзаряжать аккумуляторы электромобилей от батареи, которыми снабжены специальные модули-прицепы. Вызов робота с прицепом осуществляется с помощью связи Car-to-X (коммуникация автомобилей друг с другом и окружающей инфраструктурой) или через мобильное приложение.





Зарядный робот, использующий для ориентации камеры, сенсоры и лазерные сканеры, самостоятельно выдвигается к месту стоянки электромобиля и подключает модуль-накопитель к зарядному разъему — никакого участия человека не требуется. При этом один робот может перемещать несколько прицепов с батареей (накопителей энергии тоже может быть несколько, в зависимости от потребностей) — подключив один из них, он отправляется заряжать другие машины. По окончании зарядки сервисный робот возвращает модули с накопителями на центральную станцию для восстановления заряда буферной батареи.





Подобные комплексы предлагается устанавливать в первую очередь на общественных, корпоративных и многоуровневых парковках. Точных сроков внедрения таких зарядных роботов Volkswagen пока не обнародовал — их использование в Европе в компании обещают начать «в ближайшие годы».