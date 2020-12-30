Мнение о том, при каком раскладе год мог стать гораздо хуже (может, и текст бы этот читать не пришлось)

Источник материала: Tut.by

Не надо жаловаться на 2020-й, вот не надо. Да, цепенели от ужаса весной из-за ковида, да опытным путем выяснили, в какой стране живем, да никуда не полетели отдыхать. Да, кругом абсурд, мрак и биполярная зима. Я это всё знаю, я тоже здесь.

Александр ЗантовичПисатель, блогер, работник банка. Ведет колонку на LADY с 2013 года

Но ведь могло быть и хуже, правда?

Человек же никогда не думает об этом. Всегда вздыхает о том, что ему недостаточно хорошо. Денег мало, квартира маленькая, грязный подъезд, жена некрасивая… И никто вот не думает о том, что у него могли, например, отказать почки.

Да, 2020 богат был на черных лебедей. Но ведь много всего и не случилось из того, что могло.

Пандемия, скажем, могла оказаться гораздо страшнее. Вылезла бы из душного китайского рынка какая другая холера. На месте душки ковида могла оказаться, например, бубонная чума. Помните такую? Средние века, крысы, язвы, трупы… Сейчас мы косо смотрим на типа, что по гипермаркету без маски разгуливает. А была бы эпидемия чумы, просто стреляли бы в любого прохожего на всякий случай. Или сами стрелялись.



Фото: pinterest.com

Или вот. Китай мог схлестнуться с Америкой на поле брани. Легко! Трамп брякнул что-то в своем твиттере, не подумав, про узкоглазых и желтокожих. В китайском политбюро перевели, обиделись и решили из принципа захватить остров Тайвань. Давно же собирались, в конце концов! Американцы в интернете прочитали, расстроились, пригнали туда десяток авианосцев и давай томагавки запускать по Пекину. И понеслось…

Раз про всемирную Сеть вспомнили. Какие-нибудь обкуренные хакеры могли положить во всем мире интернет. Заказали им, допустим, сайт Пентагона взломать. Они решили, что для этого пригодится зловредная вирусная программа. Сели, написали и не рассчитали чуток с областью поражения. Загрузили её ночью в сеть. И пошла эта программа сервера косить. И на Уолл-стрит, и в больницах, и в коммерческих банках. Проснулось человечество — а интернета нет. Ни ютуба, ни соцсетей, ни яндекс-такси. Ничего не работает и никто не знает, что случилось, потому что гугла тоже нет.

Изображение: giphy.com

Доллар мог рухнуть. Он давно по лезвию бритвы ходит, говорят. И вот собрались, значит, лидеры тайной масонской ложи и договорились доллар слить. Взяли все свои мультипультиллиарды и куда-нибудь в бразильский риал переложили. А что, страна хорошая, теплая, люди весёлые, карнавалы любят и сальсу. Пускай, говорят, центр мирового всего в Бразилии будет. А то с американцами этими каши не сваришь. Всё с демократией своей носятся, толстеют и загнивают. Сказано-сделано. И вот в один прекрасный день все твои сбережения, всё, что ты накопил за пятнадцать лет службы в райисполкоме, все семьсот долларов за сутки превратились в ненужные фантики. Хоть комод обклеивай.

Вот вам ещё вариант. Летел бы, например, душевно больной пилот за штурвалом аэробуса и решил бы покончить со своей никчемной жизнью. Такое было, скажете вы. Да, было, но дослушайте. В моём сценарии этот пилот решил бы, что красиво будет размозжить машину не об горный склон, а об андронный коллайдер. А там как раз какой-нибудь рискованный эксперимент проводили. Сталкивали две античастицы между собой. И ровно в ту наносекунду, когда их аккуратно разогнали, чтобы тихонечко совместить в безопасных условиях, на установку самолет упал. Выступил, так сказать, третьей частицей.

И пока младший научный сотрудник до рубильника добежал, пол-Европы в черную дыру всосало.

А из этой дыры взамен полезли бы зомби, черти и всяческие нелюди. А у человечества ни гвоздомётов, ни кевларовых жилетов, ни аптечек — всё нужно добывать в бою или в тайниках искать…



Фото: unsplash.com

В конце концов, астероид размером со штат Техас мог сбиться со своей не в меру эллиптической орбиты и направиться прямо в нашу уютную голубую планету. И, конечно, Nasa бы отправила экспедицию из пьющих бурильщиков с ядерными бомбами под мышками на поверхность этого небесного тела. Но завершить эту киноленту трогательной песней Aerosmith помешали бы независимые профсоюзы и законы физики.

Так что не нужно грешить на 2020-й. Сами видите теперь: нормальный год. Ни голодомора, ни ядерной катастрофы, ни мировой войны, ни нового альбома Бузовой.

Давайте радоваться, что если у вас есть возможность читать всю эту абсурдистику и улыбаться, значит в целом всё обошлось.

На носу следующий, 2021-й. Может быть, через год вы прочтете кому-то этот текст, сидя в землянке, и перекрикивая грохот машин, что обрели сознание, и подумаете, как было бы просто и весело, случись всё так, как он придумал.

По крайней мере, я вот сколько живу на свете, а ни один следующий год не был проще предыдущего.

С наступающим.

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