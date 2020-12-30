Источник материала: Хартия'97

Ученым удалось раскрыть три тайны планеты Марс 30.12.2020, 8:52

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Фото: Decoret

В этом им помог космический зонд InSight.

Ученые запустили космический зонд на планету Марс. За один марсианский год, он зафиксировал более 450 землетрясений и смог собрать большое количество информации о метеорологических данных планеты. Также этот космический аппарат смог измерить температуру поверхности Марса, пишет lenta.ua .

Благодаря космическому зонду InSight ученые узнали три вещи о планете Марс:

Присутствие слабых трясок на планете

Максимальная сила землетрясения зафиксирована космическим зондом InSight — 4 балла. Несмотря на то, что землетрясения не сильные, планета Марс часто страдает от них. Ученые пришли к выводу, что для изучения слоев коры на планете Марс, необходимо ждать более сильных землетрясений.

Марсианский ветер может скрывать сильные землетрясения

По мнению ученых, марсианский ветер мог влиять на чувствительность зонда InSight. Это объясняется тем, что ветер издает сильный шум и слегка сотрясает землю. Ученые пришли к выводу, что именно это может скрывать сильные землетрясения на планете Марс.

Полное отсутствие поверхностных волн

Во время землетрясений возникает два вида объемных волн, проходящих через часть планеты. Они называются поверхностными. Прежде чем ученые запустили на планету Марс космический зонд, они думали, что благодаря волнам смогут заглянуть на глубину около 500 км, под поверхностью мантии. Но как оказалось, на Марсе землетрясения сопровождаются без поверхностных волн. Этот факт вызвал полный шок у ученых.

Чтобы узнать еще больше о Марсе, ученые планируют запустить туда еще один космический зонд.

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