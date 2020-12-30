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Солигорские пенсионеры вышли на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Солигорские пенсионеры вышли на акцию протеста
Совместная прогулка с национальными символами стала хорошей традицией в городе.
Солигорских пенсионеров не остановить: протестная прогулка для них стала традицией. Вчера жители города снова вышли на акцию протеста, сообщает телеграм-канал
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Совместная прогулка с национальными символами стала хорошей традицией в городе.
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