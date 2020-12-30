Источник материала: Хартия'97

Время работает против Лукашенко 1 30.12.2020, 8:38

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Фото: Наша Нiва

Cпусковым крючком для новой волны протестов может стать что угодно.

Узурпатор Лукашенко неминуемо уйдет из власти. Таким мнением с изданием dni.ru поделился журналист и политический аналитик Валерий Карбалевич, подводя итоги уходящего года.

Карбалевич считает, что в новом году диктатору придётся иметь дело с абсолютно иным, гражданским обществом, которое обязательно продолжит начавшуюся в стране революцию. И ему не удастся урегулировать кризис старыми способами – силой, репрессиями и запугиванием. Более того, по словам специалиста, Лукашенко сам является одной из главных причин происходящего, поэтому ситуация в государстве не стабилизируется пока он находится у власти.

Аналитик убежден, что Лукашенко пытается сдержать пар внутри кипящей кастрюли, но рано или поздно он вырвется наружу. Он отметил, что та часть населения, которая выходит на улицы, является основным двигателем экономики, поэтому время работает против Лукашенко.

Валерий Карбалевич добавил, что в 2021 году спусковым крючком для новой волны протестов может стать что угодно. В том числе – попытка Лукашенко выполнить требование белорусов о его отставке лишь формально.

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