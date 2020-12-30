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Жители Бреста встали в цепи солидарности
Источник материала: Хартия'97
Жители Бреста встали в цепи солидарности
Брестчане вышли с национальной символикой и плакатами «Наша возьме!».
Жители Бреста вчера вечером стояли в цепи солидарности, сообщает телеграм-канал
Участники акции вышли на улицы с национальной символикой и плакатами «Наша возьме!».
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Брестчане вышли с национальной символикой и плакатами «Наша возьме!».
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