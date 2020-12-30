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Жители Бреста встали в цепи солидарности

30.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Бреста встали в цепи солидарности

  • 30.12.2020, 8:27
  • 1,184
Жители Бреста встали в цепи солидарности

Брестчане вышли с национальной символикой и плакатами «Наша возьме!».

Жители Бреста вчера вечером стояли в цепи солидарности, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Участники акции вышли на улицы с национальной символикой и плакатами «Наша возьме!».

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Теги: Брест
 
 
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Брестчане вышли с национальной символикой и плакатами «Наша возьме!».
 
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