Источник материала: Хартия'97

Сергей Чалый: Луканомика находится в состоянии паралича 30.12.2020, 8:23

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Cергей Чалый

Архивное фото «Радыё Свабода»

Теряется доверие к рублю.

Экономист Сергей Чалый заявил о «потерянном десятилетии», оценивая состояние луканомики..

— Я бы не сравнивал этот год с 2019-м, скорее — с 2010-м. Фактически, потерянное десятилетие. У нас сейчас доходы населения примерно такие же, как в 2010-м. Экономика не растет, это было понятно к 2015 году. Серьезного потенциала для ее роста при сложившейся модели нет, — отметил в интервью на YouTube-канале «Страна для жизни» независимый экономист Сергей Чалый.

Как политика влияет на экономику

По словам Чалого, сегодняшнее состояние экономики нельзя назвать нормальным:

— Политический кризис, который не разрешился, оказывает очень серьезное влияние на происходящее с экономикой. Грубо говоря, экономика замерла в нетерпении. Поведение домохозяйств, потребителей очень хорошо видно: теряется доверие к белорусской банковской системе, к рублю. Люди не делают долгосрочные покупки, так как не надеются на улучшение своего благосостояния в ближайшем будущем.

В целом, отмечает эксперт, экономика находится в состоянии паралича.

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