ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Чалый: Луканомика находится в состоянии паралича

30.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Сергей Чалый: Луканомика находится в состоянии паралича

  • 30.12.2020, 8:23
  • 2,578
Сергей Чалый: Луканомика находится в состоянии паралича
Cергей Чалый
Архивное фото «Радыё Свабода»

Теряется доверие к рублю.

Экономист Сергей Чалый заявил о «потерянном десятилетии», оценивая состояние луканомики..

— Я бы не сравнивал этот год с 2019-м, скорее — с 2010-м. Фактически, потерянное десятилетие. У нас сейчас доходы населения примерно такие же, как в 2010-м. Экономика не растет, это было понятно к 2015 году. Серьезного потенциала для ее роста при сложившейся модели нет, — отметил в интервью на YouTube-канале «Страна для жизни» независимый экономист Сергей Чалый.

Как политика влияет на экономику

По словам Чалого, сегодняшнее состояние экономики нельзя назвать нормальным:

— Политический кризис, который не разрешился, оказывает очень серьезное влияние на происходящее с экономикой. Грубо говоря, экономика замерла в нетерпении. Поведение домохозяйств, потребителей очень хорошо видно: теряется доверие к белорусской банковской системе, к рублю. Люди не делают долгосрочные покупки, так как не надеются на улучшение своего благосостояния в ближайшем будущем.

В целом, отмечает эксперт, экономика находится в состоянии паралича.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бересте белорусские таможенники задержали 182 кг МДМА, амфетамина и метамфетамина из Сербии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика