Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, как уберечь новогоднюю елку от кошки 30.12.2020, 8:17

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Решение предложили в Калифорнийском университете.

Новогодняя елка в квартире — это не только радующий глаз праздничный атрибут, но и "красная тряпка" для кошек. Последние норовят уничтожить елку и съесть украшения. Но почему кошки атакуют елки? Ученые попытались разобраться в этом вопросе, пишет lenta.ua .

По словам исследователя кошек из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета (США) Микеля Дельгадо, домашние кошки в целом отличаются острым любопытством, поэтому они просто не могут не интересоваться таким чужеродным для квартиры объектом, как рождественская елка. "Елка пахнет улицей, и этот факт, безусловно, привлекает внимание котов. Не стоит забывать и о том, что елка — это, в первую очередь, дерево. А кошки просто созданы для того, чтобы запрыгивать на деревья", — отметил Дельгадо.

Ученый добавил, что строение кошачьих лап заточено под лазанье, поэтому не стоит удивляться тому, что ваш питомец захочет взобраться на елку, едва увидев ее. Елка в глазах кота — это отличный высокий объект для укрытия и обзора всей своей территории. Но не только. Украшения, которые вы вешаете на елку, превращают ее в одну гигантскую кошачью игрушку.

Что же делать? Как уберечь елку от кошки? Эксперты советуют использовать ароматы, которые кошки не любят — например, запах цитрусовых. Можете разбросать вокруг елки корки апельсинов. Только не забывайте обновлять их. Другие ароматы, которые должны защитить елку от кошачьего любопытства — мята, банан, корица, тимьян и розмарин.

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