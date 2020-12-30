Сивицкий: Лукашенко может разделить судьбу Бакиева

Источник материала: Салiдарнасць

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий – о возможной реакции Москвы на отказ Александра Лукашенко выполнить сочинский договор.





Эксперты высказывают подозрение , что власти спускают конституционную реформу на тормозах. А поэтому от запланированного на февраль Всебелорусского собрания никаких сенсаций ждать не стоит.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии «Салідарнасці» рассказал о том, какой может быть реакция России, если Александр Лукашенко действительно не воспользуется случаем, чтобы продемонстрировать готовность выполнять сочинские договоренности.

— Действительно, несмотря на ряд озвученных белорусскими властями инициатив, касающихся возможных параметров конституционной реформы, вряд ли тематика Всебелорусского народного собрания будет посвящена этому вопросу. Само собрание, скорее всего пройдет в традиционном формате, — прогнозирует эксперт.

Арсений Сивицкий предположил, что во время собрания будут утверждены параметры социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. И не исключил, что вопросы политической реформы могут фигурировать в этом пятилетнем плане.

— Но, как показывает практика выполнения планов на пятилетку, наличие в них тех или иных задач, не означает их реализации. Примером тому может служить программа на предыдущий срок —2016-2020 гг, основные цели и задачи которой остались лишь на бумаге.

Москву не устроит минский вариант

Эксперт считает, что если на съезде и будут рассмотрены варианты конституционной реформы, предложенные Лукашенко, то российское руководство такое развитие событий все равно не устроит. Речь идет о возможном придании съезду статуса конституционного органа, а также о создании нового этажа во властной иерархии, куда бы Лукашенко мог переместиться и продолжать оказывать влияние на стратегические решения, принимаемые другими ветвями власти.

Арсений Сивицкий напоминает, что Москва выдвигала свои условия — как во время визитов российских топ-чиновников в Минск, так и на встрече в Сочи.

— Они включают в себя освобождения ряда политзаключенных, которые так или иначе связаны с Москвой, и тех, с кем Лукашенко встречался в СИЗО. Проведение с ними круглого стола в формате общенационального диалога. Проведение конституционной реформы, которая предполагает трансформацию Беларуси из суперпрезидентской республики в парламентскую или парламентско-президентскую. И, наконец, новые выборы —парламентские и президентские, но без участия Лукашенко.

На своих условиях. И с риском

По действиям Лукашенко за последние пять месяцев становится понятно, что он не собирается проводить реформу по московским лекалам, считает собеседник «Салідарнасці».

— В ответ на претензии со стороны главы СВР Сергея Нарышкина и главы российского МИДа Сергея Лаврова Лукашенко заявил, что у него полно времени, пять лет впереди для того, чтобы эту конституционную реформу в том или ином виде реализовать. Если он и созреет на проведение реформы, то будет делать это на своих условиях, — считает Арсений Сивицкий.

Такая модель поведения будет перечить сочинским договоренностям, и как только в Кремле поймут, что их в очередной раз обвели вокруг пальца, наступит ответная реакция:

— Это будет иметь неблагоприятные последствия для Лукашенко лично. Что выразится в росте экономического, политического, иформационного и я не исключаю, что и силового давления уже к весне или середине следующего года.

Москва может задействовать силовой ресурс

Эксперт напоминает характерный момент. Во время сочинских переговоров Москва выделила крайне лимитированную экономическую помощь Минску сразу на год вперед:

— Объем этой помощи — всего пятьсот миллионов долларов. Это третий транш из полуторамиллиардного кредита, миллиард из которого приходится на рефинансирование и погашение долгов перед Россией и российскими корпорациями в 2020-м, и полмиллиарда на 2021-й.

Это говорит о том, считает Сивицкий, что как только эти ресурсы будут исчерпаны в начале следующего года Москва никакой экономической подпитки Лукашенко оказывать больше не собирается.

— Это главный инструмент давления — экономические рычаги. Их использование будет приводить к обострению социально-экономической ситуации и, как следствие, провоцированию политической нестабильности. И здесь Москва, безусловно, может задействовать некий силовой ресурс для смены режима, наказав таким образом Лукашенко за нарушение взятых на себя обязательств во время переговоров в Сочи, — говорит собеседник «Салідарнасці».

И напоминает, что по схожему сценарию был смещен с поста экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, который взял у России 1,5 миллиарда долларов за закрытие американской военной базы в Манасе, но не выполнил это обещание:

— В итоге потерял пост в результате активного силового вмешательства со стороны России.