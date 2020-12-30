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Лукашенко назначил зампреда НГТРК
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко принял кадровое решение в сфере телевидения и радиовещания.
Согласно его указу (подписан 10-го, а опубликован 29 декабря) он назначил Андрея Иванца заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.
В ходе избирательной кампании тогдашний ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец был доверенным лицом кандидата в президенты Александра Лукашенко.
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Александр Лукашенко принял кадровое решение в сфере телевидения и радиовещания.
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