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Лукашенко назначил зампреда НГТРК

30.12.2020 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко принял кадровое решение в сфере телевидения и радиовещания.

Лукашенко назначил зампреда НГТРК
Фото из архива носит иллюстративный характер

Согласно его указу (подписан 10-го, а опубликован 29 декабря) он назначил Андрея Иванца заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.

В ходе избирательной кампании тогдашний ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец был доверенным лицом кандидата в президенты Александра Лукашенко.

 
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Александр Лукашенко принял кадровое решение в сфере телевидения и радиовещания.
 
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