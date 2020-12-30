Политолог: в ближайшее время в Беларуси начнется новая волна террора

Произойдет это для того, чтобы максимально сбить протест в преддверии Всебелорусского народного собрания.





Как заявил «Голосу Америки» руководитель Центра политического анализа и прогнозов, доктор политических наук Павел Усов, на февральский «хурал» Лукашенко ставит цель подтверждение и укрепление своей легитимности. А также демонстрацию поддержки народом своей политики.

Однако, отмечает эксперт, «с помощью этого собрания он не может изменить Конституцию, как и утвердить некие новые конституционные положения».

Несмотря на то, что «саму Конституцию Лукашенко давным-давно игнорирует и по факту она его ничем не ограничивает», ее все же «необходимо будет соблюсти».

Политолог напомнил о существующей версии, согласно которой, придав ВНС конституционный статус, «Лукашенко покинет пост президента и станет председателем собрания, то есть — кем-то вроде генерального секретаря ЦК правящей партии. Но, на мой взгляд, это — очень сложная процедура, и в условиях длящегося политического кризиса такие манипуляции вряд ли будут иметь положительный и стабилизирующий эффект для системы».

По его мнению, перед началом собрания Лукашенко будет демонстрировать, что ситуацию в стране он контролирует, а это означает, что «в ближайшее время в Беларуси начнется новая волна террора, ведь проведение Всебелорусского собрания в условиях протестного подъема будет означать еще больший подрыв его легитимности».