|
«Наши дети»: воспитанников социально-педагогического центра в Гродно поздравили военные
Источник материала: ОНТГродно поздравили военные" class="one-news__figure-img">
К акции «Наши дети» присоединяется вся страна. Военнослужащие Западного оперативного командования поздравили воспитанников социально-педагогического центра Ленинского района Гродно.
Они организовали настоящее шоу для своих гостей. Яркое представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев окунуло в атмосферу праздника и волшебства.
В этом приюте социально-педагогического центра – 13 детей от 3 до 15 лет. И каждый из них не остался без заботы и тепла взрослых. Акция «Наши дети» продолжается. Новые маршруты на карте добра ещё появятся до 10 января.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К акции «Наши дети» присоединяется вся страна. Военнослужащие Западного оперативного командования поздравили воспитанников социально-педагогического центра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)