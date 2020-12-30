«Наши дети»: воспитанников социально-педагогического центра в Гродно поздравили военные

Источник материала: ОНТ

Гродно поздравили военные" class="one-news__figure-img">

К акции «Наши дети» присоединяется вся страна. Военнослужащие Западного оперативного командования поздравили воспитанников социально-педагогического центра Ленинского района Гродно.

Они организовали настоящее шоу для своих гостей. Яркое представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев окунуло в атмосферу праздника и волшебства.

В этом приюте социально-педагогического центра – 13 детей от 3 до 15 лет. И каждый из них не остался без заботы и тепла взрослых. Акция «Наши дети» продолжается. Новые маршруты на карте добра ещё появятся до 10 января.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram