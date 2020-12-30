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«Наши дети»: воспитанников социально-педагогического центра в Гродно поздравили военные

30.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Наши дети»: воспитанников социально-педагогического центра в Гродно поздравили военныеГродно поздравили военные" class="one-news__figure-img">

К акции «Наши дети» присоединяется вся страна. Военнослужащие Западного оперативного командования поздравили воспитанников социально-педагогического центра Ленинского района Гродно. 

Они организовали настоящее шоу для своих гостей. Яркое представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев окунуло в атмосферу праздника и волшебства.

В этом приюте социально-педагогического центра – 13 детей от 3 до 15 лет. И каждый из них не остался без заботы и тепла взрослых. Акция «Наши дети» продолжается. Новые маршруты на карте добра ещё появятся до 10 января. 

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Теги: Гродно
 
 
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К акции «Наши дети» присоединяется вся страна. Военнослужащие Западного оперативного командования поздравили воспитанников социально-педагогического центра...
 
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