Пожар в жилом доме в Полоцке: эвакуировано 15 человек

Источник материала: ОНТ

В жилом доме Полоцка произошел пожар. В результате эвакуировано 15 человек, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Возгорание произошло 29 декабря в трехкомнатной квартире на проспекте И. Зодчего в Полоцке. На место пожара прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали жильцов из квартир.

Причина возгорания устанавливается.

ФОТО: БЕЛТА

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