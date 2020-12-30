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Пожар в жилом доме в Полоцке: эвакуировано 15 человек

30.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар в жилом доме в Полоцке: эвакуировано 15 человек

В жилом доме Полоцка произошел пожар. В результате эвакуировано 15 человек, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Возгорание произошло 29 декабря в трехкомнатной квартире на проспекте И. Зодчего в Полоцке. На место пожара прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали жильцов из квартир.  

Причина возгорания устанавливается. 

ФОТО: БЕЛТА 

 

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Теги: Витебск
 
 
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В жилом доме Полоцка произошел пожар. В результате эвакуировано 15 человек, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. Возгорание произошло 29 декабря в...
 
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