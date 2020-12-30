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Пожар в жилом доме в Полоцке: эвакуировано 15 человек
Источник материала: ОНТ
В жилом доме Полоцка произошел пожар. В результате эвакуировано 15 человек,
Возгорание произошло 29 декабря в трехкомнатной квартире на проспекте И. Зодчего в Полоцке. На место пожара прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали жильцов из квартир.
Причина возгорания устанавливается.
ФОТО: БЕЛТА
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В жилом доме Полоцка произошел пожар. В результате эвакуировано 15 человек, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. Возгорание произошло 29 декабря в...
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