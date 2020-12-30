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В праздничные дни будет усилен режим работы милиции. Кого не пустят к местам гуляний?

30.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В праздничные дни будет усилен режим работы милиции. Кого не пустят к местам гуляний?

В предстоящие праздничные дни милиция перейдёт на работу в усиленном режиме. Это связано с обеспечением безопасности людей. 

Главная просьба – с пониманием отнестись к режиму и досмотру. К местам гуляний не пропустят людей в алкогольном опьянении, с хмельными напитками, запрещёнными предметами и домашними животными. Напомним, в новогоднюю ночь главные праздничные площадки в столице будут на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. А яркий фейерверк разукрасит небо в 1:30. 

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В предстоящие праздничные дни милиция перейдёт на работу в усиленном режиме. Это связано с обеспечением безопасности людей.  Главная просьба – с пониманием...
 
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