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В праздничные дни будет усилен режим работы милиции. Кого не пустят к местам гуляний?
Источник материала: ОНТ
В предстоящие праздничные дни милиция перейдёт на работу в усиленном режиме. Это связано с обеспечением безопасности людей.
Главная просьба – с пониманием отнестись к режиму и досмотру. К местам гуляний не пропустят людей в алкогольном опьянении, с хмельными напитками, запрещёнными предметами и домашними животными. Напомним, в новогоднюю ночь главные праздничные площадки в столице будут на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. А яркий фейерверк разукрасит небо в 1:30.
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В предстоящие праздничные дни милиция перейдёт на работу в усиленном режиме. Это связано с обеспечением безопасности людей. Главная просьба – с пониманием...
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