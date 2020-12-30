Посмотрите, что стало с мальчиком-качком. Помните его?

Источник материала: ОНТ

Джулиано Строе в 2009 году попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый молодой культурист в мире. Удерживая 15-киллограммовый мяч он прошёл 10 метров на руках. Ему было 5 лет. Через два года он поставил новый рекорд. Джулиано, не касаясь ногами пола, отжался 20 раз.



Миллионы людей смотрели ролики с мальчиком в Интернете, восхищаясь его ловкостью и силой. Были и те, кто осуждали его отца, приучившего ребенка к тренировкам. Ведь для растущего организма такие нагрузки могли оказаться критическими.





За рекордами Джулиано пристально следили СМИ, семья стала популярной.





Шквал критики обрушился на семью за этот трюк. Ребенок балансирует на двух бутылках и это выглядит очень опасно.





Отец тренирует Джулиано вместе с братом и уверяет, что у мальчиков кроме тренировка было и нормальное детство: игры, прогулки, общение с друзьями.





Младшего брата начали приучать к тренировка ещё в более раннем возрасте и теперь парень спокойно сидит на шпагате между двумя металлическими кольцами и легко делает обратное сальто.





Джулиано в 2020 году исполнилось 16 лет. Он продолжает тренировки и планирует сделать успешную карьеру в спорте.





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