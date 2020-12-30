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Минэнерго Беларуси подумает о едином тарифе на газ для населения

30.12.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Министерства энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что в течение 2021 года будет рассмотрен вопрос о едином тарифе на газ для физлиц. Речь о том, чтобы убрать сезонность в тарификации.





По словам Каранкевича, это уже обсуждалось с МАРТ.

Предлагалось уйти от дифференцированных и выйти на усредненный тариф. Пока такой подход не был поддержан.

Но есть поручение Совмина подготовить предложения в следующем году.
 
 
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Глава Министерства энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что в течение 2021 года будет рассмотрен вопрос о едином тарифе на газ для физлиц. Речь о том, чтобы...
 
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