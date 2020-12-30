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Белорусский хурал: кто попадет на Всебелорусской собрание на примере Брестской области

30.12.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Брестской области 29 декабря началось выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, которое состоится 11-12 февраля 2021 года. Нашу область представят 310 человек, сообщил БелТА председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.




Делегатов выдвигают городские и районные Советы депутатов. 29 декабря своих представителей выдвинул Брестский городской Совет депутатов. В целом делегация будет представлена работниками всех сфер: от сельского хозяйства и промышленности до госслужащих.

«До 70% делегатов – это депутаты Советов разных уровней, начиная от сельских, районных, а также городских и областного Совета. Более 30% участников собрания составят представители основных, самых крупных общественных организаций – ветеранские, БРСМ, профсоюзы, «Белая Русь». Делегатов будет 310 человек. Плюс небольшое количество приглашенных от нашей области», – сказал Лис.

Приглашенными будут кураторы региона от республиканских органов госуправления и представители правоохранительного блока.

Если это заявка на "диалог и дискуссию", как обещал Лукашенко, то говорить и спорить ему придется самому с собой.
 
 
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В Брестской области 29 декабря началось выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, которое состоится 11-12 февраля 2021 года. Нашу область представят...
 
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