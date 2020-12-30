Есть идея – вам сюда. Экс-сотрудник Совбеза в команде Латушко хочет «вернуть ИТ-страну»

Бывший советник по экономической безопасности Совбеза Евгений Бурый в прошлом году ушёл с госслужбы в ИТ. А в 2020 — из ИТ в состав Народного антикризисного управления (НАУ) Павла Латушко.





комментари и dev.by Евгений Бурый рассказал о работе в Совбезе и планах построить новую экономическую модель Беларуси на ИТ. и dev.byй рассказал о работе в Совбезе и планах построить новую экономическую модель Беларуси на ИТ.

Сколько вы проработали в Совбезе? Чем занимались будучи советником по экономической безопасности?





— Я экономист, также у меня юридическое образование — в 2018 году с отличием закончил Академию управления. На госслужбе проработал 21 год. Последние 5,5 лет — в госсекретариате Совета Безопасности в качестве советника-консультанта по вопросам экономической безопасности. Был членом и секретарем Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере при Совете Безопасности.





Я анализировал и готовил материалы о состоянии национальной безопасности в сфере экономики, разрабатывал предложения по вопросам социально-экономической политики, а также обеспечения экономической стабильности в государстве, нейтрализации возможных рисков, вызовов и угроз. Также проводил аналитические исследования по различным экономическим направлениям — экспорт в Россию, инвестиции, влияние экологии на экономику и другие. В силу специфики деятельности госсекретариата Совбеза такие исследования носят закрытый характер, в открытом доступе их нет.





Почему после стольких лет решили уйти из Совбеза?

Я ушёл с госслужбы в июле 2019 года по собственной инициативе. Хотелось иметь работу, направленную на созидание, на получение результата. Со временем осознал, что на госслужбе в существующей политической системе реализация разрабатываемых мной необходимых для экономики мер и предложений невозможна. Однако все основные наработки и выводы будут максимально использованы в моей текущей деятельности.





Какое мнение у вас сложилось о белорусском ИТ-секторе во время работы в Совбезе?

Как чиновник я четко осознавал, что это чуть ли не единственная сфера в стране, которая динамично развивается. И она способна сформировать не только основной приток валюты в страну и источник наполнения бюджета, но и стать мощным драйвером для развития других отраслей.





Однако такое мнение разделяли далеко не все. Например, поползновения в отношении увеличения налоговой нагрузки на резидентов ПВТ и их работников были всегда. И до недавнего времени эти попытки удавалось успешно отражать. Более того, удалось принять ПВТ 2.0., что было беспрецедентным шагом не только для Беларуси. Группа разработчиков тогда сделала невозможное. Государству же оставалась лишь сделать главное — не вмешиваться. И главный мой скепсис заключался именно в этом.





После Совбеза вы ушли в ИТ. Чем занимались в новой для себя сфере?

Последний год работал директором по развитию в ИТ-компании. Не хочу называть компанию, чтобы у бывших коллег не возникло потом проблем из-за моей новой работы. Могу лишь сказать, что она многопрофильная, разрабатывает приложения, а также финтех-продукты.





У меня нет образования в сфере ИТ, я не программист. Но я всегда был связан с экономикой и финансами, поэтому занимался в компании именно финтех-направлением. Для меня это был новый опыт работы после стольких лет на госслужбе. Совершенно всё иначе: другая среда, другие подходы и мотивация.





Какие проблемы в белорусском ИТ-секторе вы заметили?

Раньше это была низкая доля продуктовых компаний и недостаточно благоприятная среда для стартап-проектов. Потом добавились отключение интернета и риск увеличения налоговой нагрузки. Однако теперь это все уже не важно. Сегодня главная проблема в ИТ-сфере — это страх того, что в Беларуси можно потерять всё раз и навсегда. Потерять бизнес, свободу, близких, здоровье и даже жизнь. В таких условиях невозможно не только развитие, но и сохранение этой отрасли в принципе.





Вы видите не хуже меня, что происходит в ИТ-сфере. Буквально в считанные недели разрушен статус ИТ-страны, айтишники сидят в тюрьмах, их преследуют по уголовным делам.





Сферу планомерно уничтожают. Ведь именно айтишники с использованием технологий смогли доказать, что выборы грубо и масштабно сфальсифицированы, ранее таких доказательств не было. Айтишники также в авангарде протеста, они креативны, мобильны и независимы не только финансово, но и ментально. Поэтому у ИТ при нынешнем режиме нет никакого будущего.





Мне нравится эта сфера, думаю, я в ней был бы полезен. Но на данный момент для меня важнее поработать в НАУ над программой экономических реформ, в том числе с прицелом на ИТ. Поэтому я ушёл из ИТ-компании.





Вы анализировали, сколько ИТ-специалистов уже релоцировалось? Есть мнение, что на самом деле не так много айтишников уедет из страны. Релоцировать сотрудников, особенно если речь идет о больших компаниях, не так легко.

Данных относительно уехавших из страны айтишников у нас пока нет. Но мы начали анализировать влияние релокации резидентов ПВТ на доходы бюджета, чтобы показать всем: увеличение налоговой нагрузки (в том числе в ИТ-сфере) принесет обратный эффект. А предлагаемые меры — это путь к экономической пропасти и желание насколько возможно продлить агонию режима.





Да, процесс релокации непрост. И увеличение ставки подоходного налога на 4%, на первый взгляд, кажется не таким большим. Но доверие на фоне озвученных гарантий налоговых льгот до 2049 года уже не вернешь. А сегодня для многих речь уже идет исключительно о выживании.





В НАУ вы будете заниматься программой экономических реформ, в том числе с прицелом на ИТ. Расскажите подробнее?

Одна из главных задач —

вернуть статус ИТ-страны, вернуть уехавших специалистов, помочь дальнейшему развитию ИТ.

Ведь этот сектор — один из драйверов роста экономики. На ИТ должна строиться новая экономическая модель Беларуси. Технологии должны проникать во все сферы. И ключевую роль в этом должна играть именно ИТ-индустрия. Без нее у Беларуси быстрого роста и развития не будет.





Кстати, мы не работаем в закрытом режиме. Хотим услышать предложения от айтишников касательно развития отрасли, применения технологий в других секторах экономики, распространения принципов работы ИТ на другие отрасли. Предложения можно присылать в чат-бот Народного антикризисного управления.



