"Последний номер без Человека года, когда столько кандидатов, — это уже не "ПБ". Сергей Малышко покинул "Прессбол"

- Наверное, это самый черный месяц в моей жизни. Не хочу углубляться в причины, но точно не потому что отныне я не сотрудник "Прессбола". Официально — с 31 декабря. Необычный презент на Новый год, правда?





Контракт расторгнут "по обоюдному согласию", но инициатива моя. Мне льстили попытки начальства подумать еще, а лучше вообще передумать, но если сердце требует перемен…





О решении не жалею. В сложившейся ситуации после известных событий в жизни издания, которому без полмесяца тридцатник, оставаться невмоготу. Последний номер в 2020 году без Человека года, когда вокруг столько достойных кандидатов, — это уже не "ПБ"…





Кстати, спасибо TUT.BY за альтернативную площадку!





11 лет в штате — время замечательное. В "ПБ" я научился читать крутейшие тексты и между строк, писать много и без местоимений, считать очки, голы, секунды и гонорары, планировать выпуски и командировки, работать "в номер" и на износ…

Потрясающий опыт! И как же горестно осознавать, что таким, каким был "ПБ" до моего прихода, он уже не будет никогда...

Коллегам огромное спасибо, что терпели меня эти 11 лет.





Ухожу в загадочную пустоту, но не боясь неопределенности. Кому нужен человек, увлекающийся ведением статистики, пристально следящий за КХЛ, НХЛ, ЧМ, футбольными топ-турнирами, или ответственный секретарь (мало ли?) — я открыт для предложений. Рассмотрю варианты в том числе из России (в случае крайней необходимости возможен переезд в Питер).





С наступающим, — написал Малышко в Facebook.



