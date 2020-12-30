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Роботы Boston Dynamics исполнили потрясающий танец (видео)
Источник материала: Onliner
Компания Boston Dynamics выпустила новое видео, в котором ее роботы Atlas, Handle и Spot бодро танцуют под песню Do You Love Me группы The Contours.
Движения машин впечатляют, однако это может быть CGI (в описании видео Boston Dynamics не уточняет, как создавался ролик), а не реальные съемки роботов. Что не отменяет качества исполнения:
Boston Dynamics в этом году сменила владельца: SoftBank продал компанию Hyundai за 1,1 миллиарда долларов. Широкую известность Boston Dynamics получила во время разработки робота-пса BigDog для военных. Проект свернули, после чего разработчики использовали те наработки для создания Spot — коммерческого робота на четырех конечностях. Модель доступна для покупки американскими компаниями за $74,5 тысячи.
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Компания Boston Dynamics выпустила новое видео, в котором ее роботы Atlas, Handle и Spot бодро танцуют под песню Do You Love Me группы The Contours.Читать далее…
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