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Это сын, а не цыпка: Тимати запретил экс-возлюбленной нежничать с сыном
30.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский рэпер Тимати навестил экс-избранницу Анастасию Решетову и годовалого сына Ратмира: во время семейного обеда бывший Black Star велел модели поменьше нежничать с малышом.
В 2020 году музыкант и его девушка расстались на дружеской ноте и продолжают совместно воспитывать
В сети обсуждают новую запись Решетовой в Instagram: на трогательном видео модель запечатлела Тимати за обедом с сыном.
Маленький Ратмир продемонстрировал прекрасный аппетит: кроха с удовольствием съел свою порцию и даже облизал пальцы, за что получил ироничное прозвище от мамы - "зверь".
После обеда малыш стал с интересом рассматривать звездного папу. Это растрогало Тимати, который поспешил поцеловать сына. Нежный момент настолько умилил Решетову, что она начала "сюсюкать" с Ратмиром, называя его "цыпкой", после чего Тимати резко прервал экс-подругу.
"Это сын, а не цыпка", - с возмущением отметил музыкант.
Судя по всему, методы воспитания модели никак не вяжутся со взглядами рэпера и
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37-летний музыкант провел весь день в компании бывшей подруги и маленького сына. Рэпер решил преподать урок правильного воспитания ребенка.
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