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Это сын, а не цыпка: Тимати запретил экс-возлюбленной нежничать с сыном

30.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский рэпер Тимати навестил экс-избранницу Анастасию Решетову и годовалого сына Ратмира: во время семейного обеда бывший Black Star велел модели поменьше нежничать с малышом.

В 2020 году музыкант и его девушка расстались на дружеской ноте и продолжают совместно воспитывать сына. Недавно Тимати вернулся домой из Дубаи, где снимался в реалити-шоу "Холостяк". Теперь рэпер пытается все больше времени уделять своему наследнику.

В сети обсуждают новую запись Решетовой в Instagram: на трогательном видео модель запечатлела Тимати за обедом с сыном.

Маленький Ратмир продемонстрировал прекрасный аппетит: кроха с удовольствием съел свою порцию и даже облизал пальцы, за что получил ироничное прозвище от мамы - "зверь".

После обеда малыш стал с интересом рассматривать звездного папу. Это растрогало Тимати, который поспешил поцеловать сына. Нежный момент настолько умилил Решетову, что она начала "сюсюкать" с Ратмиром, называя его "цыпкой", после чего Тимати резко прервал экс-подругу.

"Это сын, а не цыпка", - с возмущением отметил музыкант.

Судя по всему, методы воспитания модели никак не вяжутся со взглядами рэпера и его матери Симоны. По словам источников, именно она стала причиной расставания Решетовой и Тимати.

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37-летний музыкант провел весь день в компании бывшей подруги и маленького сына. Рэпер решил преподать урок правильного воспитания ребенка.
 
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