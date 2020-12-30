Это сын, а не цыпка: Тимати запретил экс-возлюбленной нежничать с сыном

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский рэпер Тимати навестил экс-избранницу Анастасию Решетову и годовалого сына Ратмира: во время семейного обеда бывший Black Star велел модели поменьше нежничать с малышом.

В 2020 году музыкант и его девушка расстались на дружеской ноте и продолжают совместно воспитывать сына . Недавно Тимати вернулся домой из Дубаи, где снимался в реалити-шоу "Холостяк" . Теперь рэпер пытается все больше времени уделять своему наследнику.

В сети обсуждают новую запись Решетовой в Instagram: на трогательном видео модель запечатлела Тимати за обедом с сыном.

Маленький Ратмир продемонстрировал прекрасный аппетит: кроха с удовольствием съел свою порцию и даже облизал пальцы, за что получил ироничное прозвище от мамы - "зверь".

После обеда малыш стал с интересом рассматривать звездного папу. Это растрогало Тимати, который поспешил поцеловать сына. Нежный момент настолько умилил Решетову, что она начала "сюсюкать" с Ратмиром, называя его "цыпкой", после чего Тимати резко прервал экс-подругу.

"Это сын, а не цыпка", - с возмущением отметил музыкант.

Судя по всему, методы воспитания модели никак не вяжутся со взглядами рэпера и его матери Симоны . По словам источников, именно она стала причиной расставания Решетовой и Тимати.

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