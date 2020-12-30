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Фотофакт. Старший сын Лукашенко перед камерами
30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Виктор Лукашенко редко появляется на экране.
Но ежегодно традиционно перед репортерами госСМИ – в предновогодние праздники. На этот раз старший сын белорусского правителя посетил детский дом, где в том числе станцевал макарену.
В прошлом году первый вице-президент НОК
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Виктор Лукашенко редко появляется на экране.
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