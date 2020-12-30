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«Паника Путина». В отношении Навального открыли новое уголовное дело
Источник материала: Навiны
В отношении оппозиционного политика Алексея Навального открыто уголовное производство.
Следственный комитет обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере, пишет
СКР утверждает, что Навальный «потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели», причем действовал совместно с «иными лицами».
По мнению юриста ФБК Любови Соболь, новое уголовное дело указывает на панику Владимира Путина.
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В отношении оппозиционного политика Алексея Навального открыто уголовное производство.
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