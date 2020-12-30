«Паника Путина». В отношении Навального открыли новое уголовное дело

В отношении оппозиционного политика Алексея Навального открыто уголовное производство.





Следственный комитет обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере, пишет DW . По версии следствия, более 588 млн рублей в качестве пожертвований было собрано для деятельности ряда НКО, включая Фонд борьбы с коррупцией.

СКР утверждает, что Навальный «потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели», причем действовал совместно с «иными лицами».

По мнению юриста ФБК Любови Соболь, новое уголовное дело указывает на панику Владимира Путина.