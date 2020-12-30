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«Паника Путина». В отношении Навального открыли новое уголовное дело

30.12.2020 09:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении оппозиционного политика Алексея Навального открыто уголовное производство.

«Паника Путина». В отношении Навального открыли новое уголовное дело

Следственный комитет обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере, пишет DW. По версии следствия, более 588 млн рублей в качестве пожертвований было собрано для деятельности ряда НКО, включая Фонд борьбы с коррупцией.

СКР утверждает, что Навальный «потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели», причем действовал совместно с «иными лицами».

По мнению юриста ФБК Любови Соболь, новое уголовное дело указывает на панику Владимира Путина.

 
 
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В отношении оппозиционного политика Алексея Навального открыто уголовное производство.
 
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